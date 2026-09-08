Μαρία Αναστασοπούλου: Η κατάψυξη ωαρίων ήταν μια πολύ μοναχική διαδικασία, πράγματα που δεν έχεις ξανανιώσει

Με αφορμή την καθημερινή της παρουσία στην πρωινή ζώνη του ΣΚΑΪ, η Μαρία Αναστασοπούλου έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό “ΟΚ!” και τον συνάδελφό της, Αστέρη Κασιμάτη.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η γοητευτική δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να δημιουργήσει στο μέλλον την δική της οικογένεια και στο γεγονός πως προχώρησε σε κατάψυξη ωαρίων.

-Έχεις φανταστεί τον εαυτό σου μαμά;

“Καταρχάς έχω τρία βαφτιστήρια που τα αγαπάω πολύ. Νομίζω ότι είμαι πολύ καλή νονά, ή τουλάχιστον προσπαθώ. Η συζήτηση για το παιδί θεωρώ ότι είναι πολύ προσωπική. Κάποια στιγμή, πέρυσι, μοιράστηκα σε συνέντευξη μου ότι έχω κάνει κατάψυξη ωαρίων, όχι γιατί ενδιαφέρει κανέναν τι έκανα εγώ αλλά επειδή ήθελα λίγο να βοηθήσω άλλες γυναίκες.

Αυτός ήταν ο λόγος που το αποκάλυψα. Από τότε δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα από γυναίκες οι οποίες μπορεί να το σκέφτονταν, αλλά δεν μπήκαν στη διαδικασία να το ψάξουν. Για μένα ήταν απίστευτη ανακούφιση ότι πιθανόν να βοήθησα ή να φώτισα λίγο περισσότερο αυτό το θέμα, που πια δεν είναι όπως παλιά αλλά ακόμα υπάρχουν γυναίκες που δεν ξέρουν τι να κάνουν. Θα ήθελα κι εγώ να έχω ακούσει κάποιον να μιλάει πολύ ανοιχτά για το συγκεκριμένο ζήτημα”.

-Πως ήταν ως διαδικασία;

“Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Εγώ δεν αντιμετώπισα κάποια δυσκολία. Απλά ήταν μια πολύ μοναχική διαδικασία. Είναι πολύ προσωπική εμπειρία. Βλέπεις αλλαγές στο σώμα σου, πρέπει να τις διαχειριστείς, είναι πράγματα που δεν έχεις ξανανιώσει. Είναι ένα ιδιαίτερο δεκαπενθήμερο”.

-Πως ήσουν συναισθηματικά εκείνη την περίοδο;

“Ούτε φοβήθηκα ούτε είχα ψυχολογικές μεταπτώσεις που μπορεί να έχεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Ήταν πρωτόγνωρο. Όταν παίρνεις μια τέτοια απόφαση, δεν ξέρεις τι ακολουθεί. Αλλά τελικά, όταν το κάνεις, αισθάνεσαι ότι έκανες το σωστό”.