Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί με 6 εκατ. ευρώ έργα ύδρευσης στους Δήμους Βέροιας και Νάουσας

Περισσότερα από 6 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ της διαθέτει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη βελτίωση και την εξασφάλιση πόσιμου νερού σε περιοχές των Δήμων Βέροιας και Νάουσας, στην Ημαθία, έπειτα από την υπογραφή δύο αποφάσεων από την Περιφερειάρχη Αθηνά Αηδονά.

Μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτείται η βελτίωση και εξασφάλιση της επάρκειας του πόσιμου νερού σε δημοτικές ενότητες του Δήμου Βέροιας, με συνολικό προϋπολογισμό 2,85 εκ. ευρώ, καθώς και σε οικισμούς του Δήμου Νάουσας με συνολικό προϋπολογισμό 3,35 εκ. ευρώ.

Όπως τόνισε η κ. Αηδονά, «μέσω των ευρωπαϊκών πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτούμε μια σειρά από έργα ύδρευσης σε πολλούς οικισμούς των δυο μεγάλων Δήμων της Ημαθίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ζητήματα σχετικά με την επάρκεια, αλλά και με την ποιότητα του πόσιμου νερού για χιλιάδες συμπολίτες μας. Προστατεύουμε έτσι τους υδατικούς πόρους από διαρροές στα δίκτυα υδροδότησης και κυρίως προστατεύουμε τη δημόσια υγεία, διασφαλίζοντας ότι το νερό της βρύσης είναι καλής ποιότητας και περιορίζοντας τις διακοπές υδροδότησης. Με παρεμβάσεις όπως αυτές αξιοποιούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους σε έργα με άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας σε όλη την Κεντρική Μακεδονία».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, Κώστας Καλαϊτζίδης, επισήμανε ότι «ερχόμαστε να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας σε όλη την Ημαθία και τα προβλήματα στα οποία έχει εστιάσει η διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι αυτά της καθημερινότητας και των υποδομών, για να καλύψουμε τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν. Τα δίκτυα ύδρευσης στις περιοχές των Δήμων Βέροιας και Νάουσας που αναβαθμίζουμε με τις δυο παρεμβάσεις μας, μέσω του ΕΣΠΑ, θα εξασφαλίσουν ικανές ποσότητες νερού, ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες απρόσκοπτης υδροδότησης των περιοχών, αλλά κυρίως να διασφαλίσουμε ότι οι συμπολίτες μας έχουν πρόσβαση σε ασφαλές και ποιοτικό πόσιμο νερό, με σύγχρονα δίκτυα, σε κάθε οικισμό».

Τα στοιχεία για τα δυο έργα είναι τα εξής:

1.«Βελτίωση και εξασφάλιση επάρκειας πόσιμου ύδατος στις Δημοτικές Ενότητες Βέροιας, Βεργίνας και Αποστόλου Παύλου του Δήμου Βέροιας»: Η ύδρευση της πόλης Βέροιας γίνεται από τις πηγές Μαυρονερίου και Ασπρονερίου που βρίσκονται στους πρόποδες του Βερμίου. Από τις πηγές Μαυρονερίου, το νερό μεταφέρεται βαρυτικά στις δίδυμες δεξαμενές Αρζόγλου κι από εκεί στην συνέχεια στη δεξαμενή Αναστασιάδη απ’ όπου διανέμεται στο εσωτερικό δίκτυο της πόλης. Ο εξωτερικός αγωγός που ενώνει τις δύο δεξαμενές είναι παλιός και κατασκευασμένος από αμίαντο. Σε πολλά σημεία του παρουσιάζονται αστοχίες (θραύση αγωγών). Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι ποσότητα ύδατος διαφεύγει στο υπέδαφος και επομένως υπάρχει πρόβλημα στην υδροδότηση των κατοίκων της πόλης. Οι παρουσιαζόμενες διαρροές και συνεχείς βλάβες έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα και ποσότητα της υδροδότησης του συνόλου της πόλης. Τα προβλήματα θα αντιμετωπιστούν με την αντικατάσταση του παλαιού εξωτερικού αγωγού. Το έργο αφορά την αντικατάσταση του εξωτερικού αγωγού ύδρευσης που έχει κατασκευαστεί με αμιαντοσωλήνες, από αγωγό σύγχρονων προδιαγραφών από πολυαιθυλένιο μήκους 850 μ. Επίσης, η τοπική κοινότητα Μακροχωρίου υδροδοτείται από γεωτρήσεις που βρίσκονται πέριξ του οικισμού με αποτέλεσμα την πτώση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα που οδηγεί σε άντληση από μεγαλύτερα βάθη με συνεχώς αυξανόμενο λειτουργικό κόστος. Καθώς η περιοχή είναι έντονα αγροτική, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα από τα υπολείμματα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Με το νέο εξωτερικό αγωγό, ο οικισμός θα υδροδοτηθεί από υφιστάμενες πηγές του Βερμίου, που αυτήν την στιγμή είναι ανεκμετάλλευτες. Το έργο αφορά την κατασκευή νέου εξωτερικού αγωγού ύδρευσης με αγωγούς μήκους 9.000 μ. του Μαυροχωρίου, από τη γεώτρηση της Καλογριάς στην περιοχή Τριποτάμου μέχρι τον υδατόπυργο του οικισμού. Η παρακολούθηση των εργασιών εκσκαφής θα γίνει από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

2.«Έργα βελτίωσης ποιότητας και διασφάλισης επάρκειας πόσιμου νερού σε οικισμούς του Δήμου Νάουσας»: Προβλέπονται έργα για την υδροδότηση της δημοτικής κοινότητας Μονοσπίτων από πηγές Αγίου Νικολάου Νάουσας, η προμήθεια και εγκατάσταση δεξαμενών νερού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ύδρευσης στις δημοτικές κοινότητες Αγγελοχωρίου και Αρκοχωρίου του Δήμου Νάουσας και οι απαιτούμενες αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες. Στα Μονόσπιτα θα κατασκευαστεί νέος αγωγός μεταφοράς νερού, ο οποίος θα συνδεθεί με ένα υφιστάμενο (και μη ενεργό στην παρούσα φάση) δίκτυο υδρομάστευσης και αγωγού μεταφοράς νερού, που βρίσκεται εντός του άλσους Αγίου Νικολάου Νάουσας, το οποίο θα μεταφέρει (ποσοτικά επαρκές και ποιοτικά κατάλληλο) πόσιμο νερό προς τον οικισμό Μονοσπίτων (μέσω σύνδεσης με την υφιστάμενη υδατοδεξαμενή οικισμού). Το συνολικό μήκος του νέου αγωγού που θα εγκατασταθεί θα είναι 14.004,40 μ. Ο νέος αγωγός μεταφοράς νερού, διέρχεται εξ’ ολοκλήρου διαμέσου υφιστάμενου οδικού δικτύου (δασικών, αγροτικών, δημοτικών και επαρχιακών δρόμων, χωμάτινων ή ασφαλτοστρωμένων). Για τις δημοτικές κοινότητες Αγγελοχωρίου και Αρκοχωρίου προβλέπεται η εγκατάσταση εξοπλισμού: νέα υδατοδεξαμενή χωρητικότητας 320 κ.μ. με σύστημα αντλιοστασίων για την τροφοδοσία του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης στη δημοτική κοινότητα Αγγελοχωρίου, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου υδατόπυργου που παρουσιάζει σημαντικές φθορές και αδυναμία να καλύψει τις ανάγκες κατά τις ημέρες υψηλής ζήτησης τη θερινή περίοδο, όπου η στάθμη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής είναι χαμηλή λόγω υπεράντλησης για γεωργική χρήση και, επιπλέον, νέα υδατοδεξαμενή χωρητικότητας 150 κ.μ., σε αντικατάσταση της μικρής υφιστάμενης υδατοδεξαμενής Αρκοχωρίου, που παρουσιάζει σημαντικές φθορές λόγω παλαιότητας και αδυναμίας να καλύψει τις ανάγκες κατά τις ημέρες υψηλής ζήτησης τη θερινή περίοδο.