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Η Σία Κοσιώνη έδωσε το παρών στο “Καλημέρα Ελλάδα” και ο Βασίλης Χιώτης την υποδέχθηκε με χειροφίλημα: “Μεγάλη η χάρη σας”

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Για πρώτη φορά στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 και στο ανανεωμένο “Καλημέρα Ελλάδα” έδωσε το παρών η Σία Κοσιώνη, το πρωινό της Τρίτης, όπου και συνάντησε τον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη.

Λίγες ώρες μετά την επίσημη πρώτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, σαν βασική σχολιάστρια πλάι στον Νίκο Χατζηνικολάου, η γοητευτική δημοσιογράφος βρέθηκε καλεσμένη στην ιστορική ενημερωτική εκπομπή για να αναλύσει τα κυριότερα ζητήματα της επικαιρότητας.

“Περίμενε, να το πιάσω από εκεί που το άφησα. Μου επιτρέπεις;” είπε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Χιώτης, για να σηκωθεί και να καλωσορίσει με χειροφίλημα την καλή του φίλη και συνάδελφο, Σία Κοσιώνη, στην πρωινή εκπομπή. Έτσι, άλλωστε, την είχε αποχαιρετήσει πριν λίγους μήνες από τον ΣΚΑΪ.

“Καλά, θα τρελαθώ! Τι gentleman. Έτσι με αποχαιρέτησε στον ΣΚΑΪ, έτσι με υποδέχεται στον ΑΝΤ1” αναφώνησε, με χαμόγελο, η γοητευτική δημοσιογράφος για να φιλήσει αμέσως μετά και τον έτερο παρουσιαστή του ανανεωμένου “Καλημέρα Ελλάδα”, τον Άκη Παυλόπουλο.

“Μεγάλη η χάρη σας, Βασίλη μου και Άκη μου! Όπως ξέρουν οι άνθρωποι που με γνωρίζουν καλά, όταν αγαπάω, δίνομαι. Και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό, μεγάλη η χάρη σας. Σας αγαπώ και γι’ αυτό ξύπνησα τόσο πρωί. Φτιάχτηκα, βάφτηκα και εμφανίστηκα” παραδέχθηκε, εν συνεχεία, η Σία Κοσιώνη για την επίσημη πρώτη στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του ΑΝΤ1.

Με χιούμορ, μάλιστα, ο Άκης Παυλόπουλος δεν δίστασε να ρωτήσει την συνάδελφο του εάν έχει σκεφτεί να κάνει πρωινό για να λάβει, όμως, αρνητική απάντηση. “Όχι, είμαι νυχτερινός τύπος. Είμαι του νυχτοκάματου, όπως ξέρετε, αν και και όσο πάει έρχεται και νωρίτερα. Μ’ αρέσει αυτό”.

Σία Κοσιώνη

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