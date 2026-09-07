Χανιά: Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα της Αγίας Μαρίνας

Συναγερμός σήμανε, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, στις αρχές των Χανίων, για έναν λουόμενο, πιθανότητα αλλοδαπό. Ο άνδρας περίπου 65 ετών είχε χάσει τις αισθήσεις του εντός της θάλασσας της Αγίας Μαρίνας.



Ο άνδρας ανασύρθηκε από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε στην παραλία, όπου διασώστες του ΕΚΑΒ ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρά τις ενέργειες των διασωστών στην παραλία, ο άνδρας δεν είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο, με το οποίο διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χανίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.



Η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει τα αίτια θανάτου του άνδρα.