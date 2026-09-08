Η Σάλμα Χάγιεκ γυμνή στη θάλασσα στα γενέθλιά της: “60 και ευγνώμων” έγραψε η διάσημη ηθοποιός

Η Σάλμα Χάγιεκ γιόρτασε τα 60α γενέθλια της ζωής της με μια απελευθερωτική βουτιά στη θάλασσα.

Στις εικόνες που δημοσιοποίησε στο Instagram, η διάσημη ηθοποιός φαίνεται να έχει βουτήξει γυμνή και να το απολαμβάνει. Διαδικτυακοί φίλοι της, έγραψαν αποθεωτικά σχόλια για την ίδια, δίπλα από τις εικόνες που μοιράστηκε στα social media.

Στα φετινά της γενέθλια, η Σάλμα Χάγιεκ άφησε στην άκρη τα ρούχα της και βούτηξε σε παραλία, το όνομα της οποίας δεν θέλησε να αποκαλύψει. Σε μια από τις εικόνες, πόζαρε με την πλάτη προς τον φακό, παίζοντας με τα μαλλιά της. Στη δεύτερη φωτογραφία φαίνεται να χαμογελάει μέσα στο νερό, αφήνοντας ελεύθερα τα μακριά, κυματιστά μαλλιά της και δείχνοντας περήφανα τις λίγες γκρίζες τρίχες της, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα για την αποδοχή του χρόνου που περνάει.

Η Σάλμα Χάγιεκ δημοσιοποίησε τις εικόνες στις 7 Σεπτεμβρίου, 5 μέρες μετά τα φετινά της γενέθλια. «60 και ευγνώμων», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών της η ηθοποιός.

Οι θαυμαστές και οι φίλοι της την αποθέωσαν στα σχόλια, γράφοντας ότι η εμφάνισή της είναι «αειθαλής» και ότι ο χρόνος μοιάζει να είναι ερωτευμένος μαζί της. «60 χρόνια γλυκύτητας, ταλέντου, χάρης και μιας ομορφιάς που λάμπει από μέσα προς τα έξω», ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σχόλια.