Γεωργιάδης: “Κατάντια! Ο Πολάκης θέλει να βάλει κάποιον φυλακή, μήπως και πιάσει το 3%”

Την ανάσυρση της δικογραφίας για τα «αδιευκρίνιστα» του Άδωνι Γεωργιάδη, το φορολογικό του έλεγχο, λογοδοσία για τη χαμένη αγωγή των 214 εκατομμυρίων και παύση από το δημόσιο πανεπιστήμιο του αμετακλήτως καταδικασμένου «προστατευόμενου μάρτυρα», Νίκου Μανιαδάκη, ζήτησε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος προσέφυγε – μεταξύ άλλων – στον οικονομικό εισαγγελέα για την υπόθεση.

Οι ενέργειες αυτές του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ώθησαν τον Άδωνι Γεωργιάδη σε απάντηση που ανάρτησε στο Χ:

Ξέρετε ποια είναι η κατάντια του Παύλου Πολάκη; Παλαιότερα ήθελε να κλείσει κάποιον στη φυλακή για να κερδίσει τις Εκλογές και να παραμείνουν στην Κυβέρνηση…Τώρα για να πιάσει το 3%…Α ρε Παύλο, κρίμα δεν σου πήγαν και πολύ καλά τα πράγματα…

Υγ. Ο κ. Απατσίδης που τον συνόδευσε σήμερα ήταν συνήγορος υπεράσπισης των καταδικασμένων αμετάκλητα ως συκοφαντών ψευδομαρτύρων της σκευωρίας Novartis, ούτε τα προσχήματα δεν μπορούν να κρατήσουν…Και φυσικά ο κ. Απατσίδης συνετρίβη στο Δικαστήριο για να μην ξεχνιόμαστε.