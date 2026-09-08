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Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στο Κανδήλι Μεγάρων – Δείτε βίντεο

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδήλι, στα Μέγαρα Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:30 σε δασική έκταση χωρίς να απειλεί κατοικίες

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση στο σημείο κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 115 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 38 πυροσβεστικά οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.

Την ίδια ώρα για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί στο σημείο 3 αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την Πυροσβεστική, από την φωτιά δεν κινδυνεύουν οικισμοί, ενώ υπάρχουν διάσπαρτα κτίσματα. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση η φωτιά καίει σε σημείο κοντά στα καμένα του περασμένου Αυγούστου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς

Σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Μεγάρων, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στο Κανδήλι.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Τροχαίας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μάνδρας – Κανδηλίου, από το ύψος της κατασκήνωσης ΧΑΕΕ-ΧΟΝ (Μελετάκι), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πεδίο Βολής Κανδηλίου.

Παράλληλα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Καταδρομών, από το ύψος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μάνδρα.

Φωτιά

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