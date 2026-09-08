Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει με έργα και παίρνει αυτά που αξίζει και δικαιούται – Ναυαρχίδα του οικοσυστήματος καινοτομίας το Thess INTEC

«Είναι καθαρή η πολιτική που ασκεί η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όλα αυτά τα χρόνια. Είναι λελογισμένη και σοβαρή. Υπάρχει μια κρίσιμη πολιτική διαφορά μεταξύ του λαϊκισμού και της σοβαρότητας. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις σε κάποιον άλλον τον λογαριασμό στο μέλλον. Σοβαρότητα είναι να δημιουργείς πρώτα τις δυνατότητες μέσα από μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται, επενδύει, δημιουργεί δουλειές, παράγει περισσότερο, και όταν αυτές οι δυνατότητες έχουν πια δημιουργηθεί από την προσπάθεια μιας ολόκληρης κοινωνίας, τότε να μετατρέπεις την πρόοδο της οικονομίας σε καλύτερη ζωή για κάθε πολίτη», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη στον 102 FM της ΕΡΤ και στην εκπομπή «Επόμενη στάση Ενημέρωση» με τους δημοσιογράφους Έφη Τσαμπάζη και Βασίλη Πεκλάρη.

«Αυτό συνοψίζεται σ΄ένα πακέτο 2,2 δισεκ. ευρώ τη στιγμή που δέκα χώρες της Ευρωζώνης όχι μονάχα δεν προβαίνουν σε παροχές και αυξήσεις αλλά το αντίθετο», υπενθύμισε ο κ. Καλαφάτης. Και πρόσθεσε: «Ήταν λοιπόν μια υποχρέωση αποκατάστασης πολλών αδικιών σε πολλές κοινωνικές ομάδες από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η οποία έχει τη δυνατότητα να το κάνει, ακριβώς διότι ακολουθεί τον δρόμο της υπεύθυνης πολιτικής τα τελευταία χρόνια».

«Προσπαθούμε να καλύψουμε σ΄ένα μεγάλο φάσμα τις ανάγκες πολλών κατηγοριών συμπολιτών μας γιατί η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος αφορά ουσιαστικά ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς, συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους, αγρότες, άτομα με αναπηρία. Παράλληλα ενισχύουμε τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις και ασκούμε μια συγκεκριμένη κοινωνική πολιτική με έμφαση στο στεγαστικό, το δημογραφικό και την υγεία και ενισχύουμε στο μέτρο του δυνατού την ενεργειακή αυτονομία της χώρας», σημείωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Αναφερόμενος στην εξέλιξη των μεγάλων έργων της Θεσσαλονίκης ο κ. Καλαφάτης επισήμανε ότι: «Με το Μετρό Θεσσαλονίκης, το flyover, την αντικατάσταση του στόλου των λεωφορείων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, το νέο σύγχρονο Παιδιατρικό Νοσοκομείο με τη συμβολή του Ιδρύματος Στ. Νιάρχος στη Βορειοδυτική πλευρά της πόλης, το νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο, τα τελευταία χρόνια η Θεσσαλονίκη αλλάζει με έργα και παίρνει αυτά που αξίζει και δικαιούται. Είχα την τύχη να συμμετάσχω στην κατάρτιση του σχεδίου για τη «Θεσσαλονίκη του 2030» κατά τη θητεία μου στο ΥΜΑΘ με κατεύθυνση του Πρωθυπουργού. Το πλάνο αυτό εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς».

Αναφορικά με το έργο του Thess INTEC ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι: «Έχουν ξεμπλοκαριστεί τα πιο βασικά ζητήματα και κυρίως έχει εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση από τον δημόσιο προϋπολογισμό και το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείο Ανάπτυξης. Θα αποτελέσει τη ναυαρχίδα ενός οικοσυστήματος καινοτομίας που οικοδομείται τα τελευταία χρόνια πολύ μεθοδικά και συνεκτικά στη Θεσσαλονίκη και μαζί με το ΕΚΕΤΑ, το ΝΟΗΣΙΣ -που είναι ένα μοναδικό διαμάντι-, την Technopolis που αναβιώνει και μαζί με τα Πανεπιστήμιά μας που έχουν πολύ σημαντικό ερευνητικό έργο αλλά και τις ιδιωτικές επενδύσεις όπως η Pfizer, ή ένα από τα τρία κέντρα Τεχνητής Νοημοσύνης της Deloitte που εδρεύει στο λιμάνι της πόλης, αποτελούν μια ομάδα νίκης για την επόμενη ημέρα όπου θα επικρατήσει η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι νέες τεχνολογίες ως πυρήνας ανάπτυξης».

Για την αποκατάσταση του πρώην Κυβερνείου ο κ. Καλαφάτης επισήμανε ότι: «Το Κυβερνείο έχει μια ξεχωριστή θέση στα μεγάλα έργα που αλλάζουν την εικόνα της πόλης καθημερινά και σταδιακά και τη μετατρέπουν σε μια σύγχρονη περιφερειακή πόλη. Το πρώην Κυβερνείο συνδέεται με έννοιες ιερές όπως είναι ο Κοινοβουλευτισμός, η Δημοκρατία, ο Πολιτισμός. Η αποκατάσταση και αναβίωσή του είναι μια μεγάλη συνεισφορά της Βουλής των Ελλήνων με τη συνεργασία του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου και της ΕΤΑΔ, στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Το βασικό είναι ότι εκεί θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος πολυχώρος πολιτισμού και τεχνών αλλά ο χώρος θα χρησιμοποιείται και για εκδηλώσεις και συνεδριάσεις επιτροπών του Κοινοβουλίου αλλά και περιοδικές εκθέσεις».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το γήπεδο του ΠΑΟΚ ο κ. Καλαφάτης ανέφερε ότι: «Η κυβέρνηση έχει αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή της. Και με το Προεδρικό Διάταγμα το οποίο εκδόθηκε σε χρόνο ρεκόρ αλλά και τώρα με την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού θα οριστικοποιηθεί το μοντέλο συγχρηματοδότησης για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να έχει το γήπεδο που του αξίζει».