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Η Ουκρανία θα προμηθευθεί περίπου 1.000 πυραύλους Patriot από τους συμμάχους, λέει ο υπουργός Άμυνας

Φωτογραφία: Πολεμική Αεροπορία
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THESTIVAL TEAM

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Η Ουκρανία συνάπτει συμβάσεις για την προμήθεια περίπου 1.000 πυραύλων για τα αμερικανικής σχεδίασης συστήματα αεροπορικής άμυνας Patriot με τη βοήθεια των συμμάχων της και μέσω δανείου στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας του Κιέβου.

Μιλώντας σε συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, ο Γιεβχένι Χμάρα ανέφερε επίσης ότι η πλειοψηφία των πυραύλων θα αποσταλεί μόνο τα επόμενα χρόνια και ζήτησε πιο επείγουσα βοήθεια.

Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας προέτρεψε επίσης τους συμμάχους του Κιέβου να επιταχύνουν την οικονομική τους στήριξη προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα του αμυντικού προϋπολογισμού της χώρας του, ύψους 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ζητώντας να ληφθεί απόφαση έως τον Νοέμβριο.

«Το σχέδιο είναι τόσο καλό όσο οι πόροι που διαθέτουμε για την υλοποίησή του, και οι οικονομικές αποφάσεις απαιτούνται ήδη από σήμερα», δήλωσε μέσω μεταφραστή κατά τη συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας.

Ουκρανία

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