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Θεσσαλονίκη: Εργασίες καθαρισμού και σήμερα στην Επαρχιακή Οδό 7

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Εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης ερεισμάτων στην Επαρχιακή Οδό 7 (Κυμίνων- Βραχιάς- Άδενδρου- Παρθενίου – Χαλκηδόνας) πραγματοποιεί και σήμερα η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα εκτελούνται έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 07.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ. και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες στην είσοδο της Βραχιάς.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν με την απαραίτητη προσωρινή σήμανση και με τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων και των διερχόμενων χρηστών της οδού. Ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινοί περιορισμοί ή ολιγόλεπτες διακοπές της κυκλοφορίας έως την ολοκλήρωση των εργασιών.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας, ώστε να εφαρμοστούν οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

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