MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές μέχρι την Παρασκευή

Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συνολικά 38,02 εκατ. ευρώ σε 69.800 δικαιούχους θα καταβληθούν από τις 7 έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας:

Οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ, κατά το διάστημα από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 15 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Οι πληρωμές της ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 22 εκατ. ευρώ σε 37.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1 εκατ. ευρώ σε 13.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για άνδρα που κρατούσε μαχαίρι στην πλατεία Επταλόφου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Κόμμα “Νίκη”: Η Ελλάδα χρειάζεται μια φορολογική πολιτική που θα στηρίζει την οικογένεια, την εργασία και την παραγωγή, αντί να τις τιμωρεί

MEDIA NEWS 24 ώρες πριν

Αναστασία Γιάμαλη για Κυψέλη: Πόσα παιδιά πρέπει να θυσιαστούν για να αναλάβουν αυτοί που πρέπει τις ευθύνες τους;

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ώρες πριν

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές μέχρι την Παρασκευή

ΥΓΕΙΑ 18 ώρες πριν

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται γνωστοί χυμοί φρούτων που παράγονται στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, λόγω μούχλας – Δείτε φωτο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Κρήτη: Ανδρόγυνο δέχθηκε επίθεση με κατσούνες και γροθιές από νεαρούς