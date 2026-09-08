Θεσσαλονίκη: Πάνος Μουζουράκης και Κωστής Μαραβέγιας συναντιούνται απόψε στη σκηνή της 90ης ΔΕΘ

Ο Πάνος Μουζουράκης και ο Κωστής Μαραβέγιας, δύο από τους πιο επικοινωνιακούς και ιδιαίτερους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής συναντιούνται στη 90ή ΔΕΘ, στην νότια πύλη και κάτω από το Τόξο της ΧΑΝΘ, δημιουργώντας μία από τις πλέον αναμενόμενες βραδιές του φετινού συναυλιακού προγράμματος, που θα ταρακουνήσει το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο Πάνος Μουζουράκης και ο Κωστής Μαραβέγιας ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή, έτοιμοι να παρασύρουν το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς αυστηρά όρια και προβλέψιμες διαδρομές.

Ο Πάνος Μουζουράκης φέρνει τη χαρακτηριστική σκηνική του ενέργεια, την εκφραστική ερμηνεία και το ανατρεπτικό χιούμορ που μετατρέπει κάθε live εμφάνισή του σε ολοκληρωμένη παράσταση. Με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί, απρόσμενες στιγμές και άμεση επικοινωνία με τους θεατές, δίνει στη συναυλία τον δικό του εκρηκτικό χαρακτήρα.

Απέναντι –και ταυτόχρονα δίπλα– του, ο Κωστής Μαραβέγιας προσθέτει τη μελωδικότητα, τον ρυθμό και τη φωτεινή διάθεση που χαρακτηρίζουν τις εμφανίσεις του. Η μουσική του, γεμάτη εικόνες, ταξιδιάρικες αναφορές και ρεφρέν που τραγουδιούνται δυνατά, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα γιορτής και φέρνει το κοινό ακόμη πιο κοντά στη σκηνή.

Η κοινή τους εμφάνιση στις συναυλίες της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης δεν αποτελεί απλώς τη διαδοχή δύο προγραμμάτων. Οι διαφορετικές καλλιτεχνικές τους ταυτότητες συναντιούνται δημιουργικά, αφήνοντας χώρο για μουσικούς διαλόγους, αυθόρμητες αλληλεπιδράσεις και πιθανές εκπλήξεις.

Το αποτέλεσμα αναμένεται να ισορροπήσει ανάμεσα στη συγκίνηση και το γέλιο, στις δυνατές ερμηνείες και στις ανάλαφρες στιγμές.

Η βραδιά της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου 2026 στη ΔΕΘ προδιαγράφεται ως μια μεγάλη μουσική γιορτή για όσους αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, τις ζωντανές παραστάσεις και τους καλλιτέχνες που δεν αρκούνται στην απλή εκτέλεση των επιτυχιών τους, αλλά μετατρέπουν κάθε συναυλία σε μια μοναδική εμπειρία.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Καλλιτέχνες: Πάνος Μουζουράκης – Κωστής Μαραβέγιας

Ημερομηνία: Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:30

Χώρος: Υπαίθρια σκηνή – Τόξο ΧΑΝΘ

Διοργάνωση: 90ή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

Εισιτήριο: Δωρεάν παρακολούθηση με το εισιτήριο εισόδου της Έκθεσης

Τα Music Events της 90ής ΔΕΘ παρουσιάζει ο Τάσος Ριζόπουλος.