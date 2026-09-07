Βουλή: “Ναι” της επιτροπής Μορφωτικών στο Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να κυρωθεί από την ολομέλεια της Βουλής το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών και Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας με το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, μετά και τη θετική γνώμη της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής.

Σκοπός του Μνημονίου είναι η διατήρηση, προστασία, μελέτη και ανάδειξη της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και των Ιερών Προσκυνημάτων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, και ειδικότερα η χρηματοδότηση με ένα εκατομμύριο ευρώ για δράσεις που, ενδεικτικά, περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την επίβλεψη εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης των κινητών και ακίνητων μνημείων (όπως εικόνες, αγιογραφίες, ξυλόγλυπτα και ψηφιδωτά) την ψηφιακή αποτύπωση των μνημείων, την εκπόνηση μελετών επί των ανωτέρω έργων, την καταγραφή και τεκμηρίωση κινητών κειμηλίων, την οργάνωση, ψηφιοποίηση και συντήρηση χειρογράφων και εντύπων του Ιστορικού Αρχείου του Πατριαρχείου και της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης, τις ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στις Ελλάδας, τις επιστημονικές εκδόσεις και έντυπα για την προβολή της ιστορίας και των μνημείων του Πατριαρχείου.

Όπως, μάλιστα, τόνισε η παριστάμενη υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη «η κύρωση αυτή του μνημονίου αποτελεί ένα μήνυμα ενότητας και συνέπειας της ελληνικής πολιτείας για τη στήριξη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και την προστασία της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του έθνους».

Η κα Μενδώνη έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις «βαθιές ρίζες που έχει το Πατριαρχείο στην Ιστορία, αλλά και στη ζωντανή παράδοση, (καθώς και) ότι είναι θεματοφύλακας μιας κληρονομιάς που δεν είναι μόνο ελληνορθόδοξη, αλλά αυτή η κληρονομιά είναι και οικουμενικής ακτινοβολίας». Στην πραγματικότητα, επισήμανε, η παρουσία του Πατριαρχείου στους Αγίους Τόπους συνδέεται άρρηκτα με τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και της ταυτότητας του Γένους, αλλά και με την προστασία μνημείων κινητών και ακινήτων τα οποία ανήκουν στο Πατριαρχείο: «Αυτά όλα τα μνημεία είναι προφανές ότι στις παρούσες γεωπολιτικές συνθήκες, εξαιτίας της περιοχής που βρίσκονται, δοκιμάζονται σκληρά από συγκρούσεις, ανασφάλεια και βαθιές κοινωνικές και ανθρωπιστικές κρίσεις [. . . ] και οφείλουμε, το μνημειακό, το πολιτιστικό απόθεμα του Πατριαρχείου να το προστατεύσουμε όσο γίνεται περισσότερο».

Τέλος, η κα Μενδώνη σημείωσε ότι η συνεργασία του υπουργείου Πολιτισμού με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων δεν εξαντλείται στο παρόν μνημόνιο. «Τόσο στην επίσκεψή μου στα Ιεροσόλυμα, όσο και στην συνάντησή μας στην Αθήνα, στο υπουργείο Εξωτερικών, με τον Πατριάρχη Θεόφιλο, έχουμε συζητήσει και ήδη έχει ξεκινήσει η συνεργασία των αρμόδιων διευθύνσεων του υπουργείου Πολιτισμού για την αποκατάσταση και την προστασία των κινητών και ακινήτων μνημείων που βρίσκονται στην Ελλάδα. Και αναφέρομαι στο μετόχιο του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα, με το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη να ασχολείται η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, διότι έχει προβλήματα και πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως και τον Βυζαντινό Ναό του Γούμενου στην Ηλεία, ο οποίος έχει υποστεί ζημιές από ένα σχετικά πρόσφατο σεισμό και για το Γούμενο υπάρχει ήδη συνεργασία για να ωριμάσουν οι μελέτες αποκατάστασης των ζημιών. Αντίστοιχα, υπάρχει η πρόνοια για κινητά μνημεία, τα οποία ανήκουν στο Πατριαρχείο, φυλάσσονται στην Ελλάδα και εδώ επιλαμβάνεται και η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχείων και Νεότερων Μνημείων και η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων».