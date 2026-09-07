“Ροπαλιά” του Ηρακλή στην Τρίπολη και πρώτη νίκη στη Super League

Με γκολ των Μπάρθενας (10΄) – Ίβι Λόπεθ (73΄ – πεν.) και «φύλακα -άγγελο» τον Αθανασιάδη, ο βελτιωμένος «Γηραιός» έστησε…σημαία (0-2) στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», πανηγύρισε το πρώτο του «τρίποντο» στη φετινή Super League και άφησε τους Αρκάδες χωρίς βαθμό έπειτα από τρεις αγωνιστικές.

Εξαιτίας της αποβολής του στο παιχνίδι κόντρα στον Βόλο ELABET, ο τεχνικός του Ηρακλή, Βάλτερ Ματσάρι δεν ήταν στον πάγκο των φιλοξενούμενων και καθήκοντα χεντ κόουτς εκτέλεσε ο άμεσος συνεργάτης του, Εουτζένιο Σένα.

Οι Θεσσαλονικείς ευτύχησαν να πάρουν προβάδισμα μόλις στο 10o λεπτό.

Ο Κόλιτς έκανε το γύρισμα, ο Μπάρθενας κοντρόλαρε την μπάλα και με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Χατζηεμμανουήλ.

Ο διαιτητής Κατοίκος ακύρωσε σε πρώτο χρόνο το γκολ για χέρι του σκόρερ, ωστόσο μετά τον έλεγχο της φάσης από τον VAR (Πουλικίδης) δεν διαπιστώθηκε παράβαση και το τέρμα μέτρησε κανονικά για το 0-1.

Έτσι, ο Παναμέζος εξτρέμ συνδύασε με γκολ το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ηρακλή.

Μετά το γκολ, ο Αστέρας πήρε την κατοχή και προσπάθησε να κυκλοφορήσει την μπάλα, βρίσκοντας απέναντί του έναν καλά οργανωμένο Ηρακλή που έκλεινε αποτελεσματικά τους χώρους.

Οι Αρκάδες απείλησαν στο 29′, όταν ο Ρικαρντίνιο έπιασε την καρφωτή κεφαλιά, με τον Αθανασιάδη να μπλοκάρει σε δύο χρόνους και να διατηρεί το προβάδισμα της ομάδας του.

Το α΄ ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ηρακλή μπροστά (0-1), έχοντας ουσιαστικά ελέγξει το παιχνίδι μετά το γκολ του Μπάρθενας.

Με εξαίρεση την κεφαλιά του Ρικαρντίνιο στο 29′, οι Θεσσαλονικείς δεν αισθάνθηκαν ιδιαίτερη πίεση από τον Αστέρα.

Οι Αρκάδες είχαν την μπάλα στα πόδια τους, ωστόσο δυσκολεύτηκαν να δημιουργήσουν και κατέφυγαν πολλές φορές σε ανούσια γεμίσματα, τα οποία αντιμετώπισε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η άμυνα του «Γηραιού».

Πέναλτι και γκολ (0-2)

Στο 70′ ο Μέντεθ τράβηξε και ανέτρεψε τον Νίζε μέσα στην περιοχή, με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα.

Ο Ίβι Λόπεθ (η είσοδός του στο ματς στο 46΄ανέβασε σε μεγάλο βαθμό τις…στροφές του Ηρακλή) ανέλαβε την εκτέλεση στο 73΄ και με άπιαστο χτύπημα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2, δίνοντας «αέρα» δύο τερμάτων στον Γηραιό και φέρνοντας τους Θεσσαλονικείς αγκαλιά με τη νίκη.

Μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα στο 79΄ να μειώσει το σκορ και να…επιστρέψει στο ματς. Σουτ του ανενόχλητου Κώτσιρα στο δεύτερο δοκάρι απέκρουσε έξοχα ο Αθανασιάδης.

Νέα μεγάλη επέμβαση του Αθανασιάδη στο 90΄έπειτα από βολέ του Κουρμπέλη, με τον Αθανασιάδη να κατεβάζει τα ρολά για μία ακόμα φορά και να κρατάει το μηδέν.

Πρώτη νίκη για τον Ηρακλή στη φετινή κούρσα του πρωταθλήματος, με την ομάδα του Βάλτερ Ματσάρι να παρουσιάζει σημαντικά σημάδια βελτίωσης σε σύγκριση με τα προηγούμενα παιχνίδια της, τόσο στο δημιουργικό όσο και στο ανασταλτικό κομμάτι.

Στην αντίπερα όχθη, ο Αστέρας Τρίπολης σε μεγάλα διαστήματα του αγώνα ήταν… φλύαρος επιθετικά, έπεσε πάνω στον ανίκητο Αθανασιάδη και μοιραία γνώρισε την τρίτη του ήττα σε ισάριθμα παιχνίδια στη φετινή Super League.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας, Μπρόρσον, Σίλβα, Μέντεθ, Κουρμπέλης, Έντερ (78΄Ριέρα), Κετού (46΄Παπακανέλλος), Μπουζούκης (69΄Καλτσάς), Ορόθκο (58΄Κιμπιόκα), Ρικαρντίνιο (46΄Μακέντα).

ΗΡΑΚΛΗΣ: Αθανασιάδης, Βούρος, Ρος, Πίνα, Σόρια, Σουρλής (77΄Κράιντζ), Καϊμπουέ (58΄Ραντόγια), Νάνου, Νιζέ (88΄Αναστασιάδης), Μπάρθενας (46΄Ίβι Λόπεθ), Κόλιτς (58΄Μαρκές).