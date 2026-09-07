Προκαλεί η Τουρκία στο Αιγαίο παρά το πένθος στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για το Phantom

Παραβάσεις από οπλισμένα F-16 της Τουρκίας και εμπλοκή στο Αιγαίο τη Δευτέρα, κι ενώ οι Ένοπλες Δυνάμεις πενθούν τους δύο πιλότους του Phantom στην Τανάγρα.

Την ώρα που η Πολεμική Αεροπορία και οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας πενθούν για τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στην τραγική συντριβή του αεροσκάφους F-4 Phantom στην Τανάγρα στις 5 Σεπτεμβρίου 2026, η Τουρκία στέλνει οπλισμένα F-16 για παραβάσεις στο Αιγαίο.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, τη Δευτέρα, δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 πραγματοποίησαν παράβαση στο FIR Αθηνών, ενώ σημειώθηκε και μία εικονική αερομαχία με τα ελληνικά μαχητικά που «σηκώθηκαν» για να τα αναχαιτίσουν.

Παράλληλα, ένα αεροσκάφος τύπου CN-235 και δύο UAV έκαναν επίσης παραβάσεις. Τα τουρκικά drones έκαναν, επίσης, τέσσερις (4) παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Δεν είναι μόνο η μία παράβαση στο FIR ή η εμπλοκή με τα ελληνικά μαχητικά. Είναι η προκλητική στάση της Τουρκίας, την ώρα που οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν κηρύξει τριήμερο πένθος για τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα και την απώλεια του Επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια και του Σμηναγού Δημήτριου Πέτρου.

Ούτε είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Παρόμοια σκηνικά παραβιάσεων στο Αιγαίο είχαν καταγραφεί στις περιόδους πένθους μετά την απώλεια του Σμηναγού Γιώργου Μπαλταδώρου μετά την πτώση του Mirage 2000 ανοιχτά της Σκύρου το 2018 και των Μάριου Μιχαήλ Τουρούτσικα – Ευστάθιου Τσιτλακίδη, που έχασαν τη ζωή τους το 2023 μετά τη συντριβή του Phantom ανοιχτά της Ανδραβίδας.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 07η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 1 ( 1×2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 3 (1 CN-235 και 2 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 5

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 5 (1 από τα F-16, 2 από το CN-235 και 2 από τα UAV )

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 4 (από τα UAV)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : 1

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

πηγή: OnAlert.gr