Σινεμά στις Γειτονιές: Η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται από σήμερα σε ένα μεγάλο θερινό κινηματογράφο

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης ανέλαβαν την πρωτοβουλία και σε συνεργασία με την Parenthesis και το Πικ Νικ Urban Festival μεταμορφώνουν από τις 8 έως τις 30 Σεπτεμβρίου πλατείες, πάρκα και σχολικές αυλές σε ανοιχτές κινηματογραφικές αίθουσες, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε ένα γοητευτικό ταξίδι δωρεάν προβολών στον κόσμο της έβδομης τέχνης.

Το «Σινεμά στις Γειτονιές» παρουσιάζει 11 δωρεάν κινηματογραφικές προβολές σε 11 διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης, από τον Αστικό Αμπελώνα και την Άνω Τούμπα μέχρι την Τριανδρία, τη Χαριλάου, την Άνω Πόλη και τη Νέα Παραλία.

Σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στις 20:30, το «Σινεμά στις Γειτονιές» κάνει την πρώτη του στάση στον Αστικό Αμπελώνα, που μεταμορφώνεται για ένα βράδυ σε θερινό κινηματογράφο. Πρώτη ταινία της διαδρομής, το αγαπημένο «Stand By Me» του Rob Reiner, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Τέσσερα αγόρια, μια μικρή πόλη του Όρεγκον και ένα καλοκαίρι που θα σημαδέψει για πάντα τη ζωή τους. Ο Γκόρντι, ο Κρις, ο Τέντι και ο Βερν ξεκινούν μια περιπέτεια που μοιάζει στην αρχή με παιχνίδι, αλλά πολύ γρήγορα μετατρέπεται σε ένα ταξίδι ενηλικίωσης, φιλίας και απώλειας. Βασισμένο στο μυθιστόρημα «The Body» του Stephen King, το «Stand By Me» παραμένει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά μια από τις πιο αγαπημένες coming-of-age ταινίες του κινηματογράφου, ένας τρυφερός και νοσταλγικός ύμνος στη φιλία και σε εκείνες τις στιγμές που μας αλλάζουν για πάντα.

Η προβολή

Stand By Me (1986)

Σκηνοθεσία: Rob Reiner

Παίζουν: Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman, Jerry O’Connell, Kiefer Sutherland, Richard Dreyfuss

Διάρκεια: 89’

Ημερομηνία: Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026

Τοποθεσία: Αστικός Αμπελώνας

Ώρα έναρξης: 20:30

Είσοδος ελεύθερη

Η φετινή διοργάνωση που κάνει πράξη την αποκέντρωση στον Πολιτισμό φέρνοντας κοντά ανθρώπους και ιστορίες και θα φιλοξενηθεί σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες της πόλης, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως αφετηρία για κάτι ακόμη μεγαλύτερο, με έμπνευση από σημαντικές διοργανώσεις υπαίθριου κινηματογράφου που έχουν μετατρέψει τον δημόσιο χώρο σε σημείο πολιτιστικής συνάντησης στην Ευρώπη.

Στόχος είναι η σταδιακή ανάπτυξη ενός Φεστιβάλ Υπαίθριου Κινηματογράφου (Open Air Film Festival) και η δημιουργία μιας πλατφόρμας ανοιχτής σε νέες συνέργειες, συνεργασίες με επίκεντρο πάντα την πόλη, τις γειτονιές και τους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης.

Το «Σινεμά στις γειτονιές» προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες να ξαναδούν τη Θεσσαλονίκη μέσα από μια διαφορετική οπτική. Να βρουν τη θέση τους σε μια πλατεία, σε ένα πάρκο, δίπλα στους ανθρώπους της γειτονιάς τους, μοιραζόμενοι τη μοναδική εμπειρία που μόνο το θερινό σινεμά χαρίζει.

Γιατί κάθε γειτονιά έχει τη δική της ιστορία και κάθε θεατής τη δική του θέση σε αυτήν.

Το αναλυτικό πρόγραμμα, οι χώροι προβολών και οι ταινίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ημερομηνίες: Τρίτη 8– Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

Είσοδος ελεύθερη

Μάθε περισσότερα για το Φεστιβάλ εδώ: toaff.gr