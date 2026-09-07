Θεσσαλονίκη: Σημαντική συμβολή της αιματολογικής του “Παπανικολάου” στη θεραπεία του καρκίνου

Για μια νέα υποδομή, που αναμένεται να ενισχύσει τη χώρα στον τομέα της νοσηλείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης στις κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες, αλλά και να την εισάγει «στα κλαμπ των κραταιών χωρών που έχουν τέτοιες μεγάλες μονάδες», έκανε λόγο χαρακτηριστικά, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ 3, για το νέο κτίριο Κυτταρικών και Γονιδιακών Θεραπειών και των Εργαστηρίων της Αιματολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Παπανικολάου, ο Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος, πρώην διευθυντής Τμήματος Αιματολογίας του Νοσοκομείου. Γ. Παπανικολάου.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος περιέγραψε το πώς από τη σύλληψη της ιδέας το 2007, φτάσαμε στα εγκαίνια του κτιρίου πριν από λίγες μέρες, από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, αλλά και τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Μιλώντας στη δημοσιογράφο Φένια Κλιάτση, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι «το έργο αυτό ανήκει στους ασθενείς που θα χρειαστούν τις συγκεκριμένες θεραπείες», επισημαίνοντας, πως: «500 ασθενείς εάν δεν υπήρχε αυτό το κτίριο, θα έπρεπε να περάσουν 30 και 40 χρόνια για να μπορέσουν στην Ελλάδα να υποβληθούν σε θεραπεία. Με αυτό το κτίριο, θα υποβληθούν σε πολύ λίγα χρόνια».

Τέλος, τόνισε πως «ήδη υπάρχουν ενδείξεις για κυτταρικές θεραπείες σε κακοήθη νοσήματα του αίματος, ενώ το επόμενο διάστημα θα δούμε και αρκετά νοσήματα αυτοάνοσα να έχουν ένδειξη για κυτταρική θεραπεία».