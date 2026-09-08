ΕΕΘ και Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ένωσαν δυνάμεις για την υγεία και την ευημερία του παιδιού – Εκδήλωση για την ψυχική ανθεκτικότητα στην οικογένεια και τις πρώτες βοήθειες

Η γνώση, η πρόληψη και η ψυχική ανθεκτικότητα μπορούν να αποτελέσουν την πρώτη γραμμή προστασίας κάθε παιδιού και κάθε οικογένειας. Αυτό το μήνυμα ανέδειξε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, μέσα από την ουσιαστική εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν,με θέμα «Ψυχική Ανθεκτικότητα στην Οικογένεια – Πρώτες βοήθειες για την υγεία και την ευημερία του παιδιού». Αναδείχθηκε η σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης και της σωστής εκπαίδευσης των γονέων και των οικογενειών.

Η άκρως πετυχημένη εκδήλωση, σύμφωνα με τη μεγάλη συμμετοχή κόσμου που συγκέντρωσε, έδωσε έμφαση σε δύο κρίσιμες πλευρές της καθημερινότητας μιας οικογένειας, την ικανότητα διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων και την άμεση και σωστή αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών.

Εξειδικευμένα στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού πραγματοποίησαν επίδειξη τεχνικών πρώτων βοηθειών, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν χρήσιμες πρακτικές και εργαλεία για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας μέσα στην οικογένεια.

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Κυριάκος Μερελής κατά την διάρκεια της ομιλίας του υπογράμμισε τη σημασία πρωτοβουλιών που συνδέουν την εκπαίδευση με την κοινωνική ευθύνη. Μεταξύ άλλων ανέφερε «Η γνώση μπορεί να κάνει τη διαφορά, ιδιαίτερα όταν αφορά την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών μας. Στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση δεν περιορίζεται μόνο σε ζητήματα επαγγελματικής κατάρτισης. Οφείλει να δίνει εφόδια στους ανθρώπους και να απαντά σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Η πρόληψη, η ενημέρωση και η ψυχική ανθεκτικότητα είναι ζητήματα που αφορούν κάθε οικογένεια και για τον λόγο αυτό θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης».

Χαιρετισμό απηύθυνε η κα. Δέσποινα Φιλιππιδάκηδιευθύντρια του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Την οργανωτική επιμέλεια της εκδήλωσης είχαν, η Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Ευθύνης και η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μελών του ΕΕΘ.

Καθοριστική ήταν η συμβολή όλων των μελών των δύο Επιτροπών, που εργάστηκαν για την προετοιμασία και την επιτυχή υλοποίηση της δράσης, οι συνθέσεις των οποίων είναι:

Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Ευθύνης:

Έλενα Ματοπούλου, Πρόεδρος

Ματίνα Σιώχου, Συντονίστρια

Μέλη:

Μαρία Βουγιούκα

Γεωργία Γκάλφα

Χριστίνα Παπουτσίδου

Φωτεινή Κλιάνη

Χριστίνα Τσανόγλου

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μελών:

Βασίλης Μπουντούλης, Πρόεδρος

Ματίνα Σιώχου, Συντονίστρια

Μέλη:

Απόστολος Κωνσταντινάκης

Γιώργος Μαργώνης

Μαρία Μπογιαρίδου

Γιάννης Τζεβελέκος

Ρικάρντο Χέιρ

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης να προσφέρει στα μέλη του ουσιαστικές ευκαιρίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης, διευρύνοντας παράλληλα τον κοινωνικό ρόλο του Επιμελητηρίου.

Ο κύκλος εκδηλώσεων του Ε.Ε.Θ. συνεχίζεται καθ΄όλη τη διάρκεια της 90ης ΔΕΘ, καθώς η εκπαίδευση, η πρόληψη και η κοινωνική ευθύνη αποτελεί πράξη που χρειάζεται συνεχή προσπάθεια.