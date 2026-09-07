Η Δώρα Χρυσικού κινείται νομικά για ψευδείς δημοσιεύσεις για την κατάσταση της υγείας της

Σε μία δημόσια τοποθέτηση προχώρησε η Δώρα Χρυσικού, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στα social media και την εμφανίζουν να αντιμετωπίζει εκ νέου πρόβλημα υγείας και να υποβάλλεται σε θεραπεία. Η ηθοποιός που στο παρελθόν είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο, διευκρίνισε πως πρόκειται για ψευδές και παραπλανητικό περιεχόμενο, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις συνοδεύεται ακόμη και από κατασκευασμένες ή ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες.

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα στο διαδίκτυο και αποτελούσαν προϊόν AI έδειχναν τη Δώρα Χρυσικού να έχει χάσει τα μαλλιά της μετά από χημειοθεραπείες. Με τη σειρά της η ηθοποιός, διευκρίνισε πως δεν ανταποκρίνονταθι στην πραγμαικότητα και επίσημανε ότι η απόφασή της να μιλήσει δημόσια για την περιπέτεια της υγείας της δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να διακινεί ανυπόστατες πληροφορίες. Την ίδια στιγμή γνωστοποίησε πως έχει ήδη αναθέσει την υπόθεση στη δικηγόρο της.



Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, η Δώρα Χρυσικού τόνισε: «Τις τελευταίες ημέρες διακινούνται στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απολύτως ψευδείς δημοσιεύσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας μου, σύμφωνα με τις οποίες δήθεν νοσώ εκ νέου και υποβάλλομαι σε νέα θεραπεία. Οι συγκεκριμένες αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μάλιστα, συνοδεύονται από κατασκευασμένες ή ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες μου, οι οποίες χρησιμοποιούνται με τρόπο που δημιουργεί σκοπίμως την εντύπωση ότι πρόκειται για πρόσφατο και πραγματικό φωτογραφικό υλικό. Στο παρελθόν επέλεξα συνειδητά να μιλήσω δημόσια για την περιπέτεια της υγείας μου, με την ελπίδα ότι η προσωπική μου εμπειρία θα μπορούσε να δώσει δύναμη και στήριξη σε άλλους ανθρώπους που νοσούν. Η επιλογή μου αυτή δεν αποτελεί και δεν θα μπορούσε να αποτελεί άδεια προς οποιονδήποτε να κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις για την υγεία μου ή να χρησιμοποιεί την εικόνα και το όνομά μου για τη δημιουργία παραπλανητικού περιεχομένου».



Όπως εξήγησε, οι ψευδείς πληροφορίες προκάλεσαν αναστάτωση τόσο στην ίδια όσο και στους δικούς της ανθρώπους. Για τον λόγο αυτό έχει ήδη κινηθεί νομικά, ζητώντας την άμεση αφαίρεση του παραπλανητικού περιεχομένου και προειδοποιώντας ότι κάθε νέα αναπαραγωγή του θα αντιμετωπίζεται με όλα τα νόμιμα μέσα: «Η διασπορά αυτών των ψευδών πληροφοριών έχει Η διασπορά αυτών των ψευδών πληροφοριών έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση όχι μόνο σε εμένα, αλλά και στην οικογένεια, στους φίλους και στους ανθρώπους του περιβάλλοντός μου, οι οποίοι αιφνιδιάστηκαν από δημοσιεύματα που παρουσιάζουν ως πραγματικό ένα ανύπαρκτο γεγονός. Για τον λόγο αυτό έχω ήδη αναθέσει τον πλήρη νομικό χειρισμό της υπόθεσης στην πληρεξούσια δικηγόρο μου, προκειμένου να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία της προσωπικότητας, της εικόνας και των δικαιωμάτων μου. Καλώ κάθε ιστοσελίδα, μέσο ενημέρωσης, σελίδα ή λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης που έχει αναπαράγει το συγκεκριμένο ψευδές περιεχόμενο να προβεί άμεσα στην αφαίρεσή του και να απέχει από οποιαδήποτε περαιτέρω δημοσίευση ή αναπαραγωγή του. Από τούδε και στο εξής, κάθε δημιουργία, δημοσίευση ή αναπαραγωγή αντίστοιχου ψευδούς ή παραπλανητικού περιεχομένου θα αντιμετωπίζεται με την άσκηση κάθε νόμιμου».



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