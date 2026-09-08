Θεσσαλονίκη: Εφοριακοί συναντήθηκαν με τον Κ. Πιερρακάκη – Τι συζήτησαν

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Νομών Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Χαλκιδικής, κ. Μενέλαος Παπαποστόλου, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πιερρακάκη Κυριάκο. Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Νομού Τρικάλων κ. Βασίλειος Προβατάς.

Αρχικώς επισημάνθηκε ο σημαντικός ρόλος των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Α.Α.Δ.Ε. στη διασφάλιση των Δημοσίων Εσόδων, στην πάταξη της φοροοδιαφυγής, καθώς και στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Ειδικότερα, τονίστηκε ότι για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των φορολογικών υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και επιχειρήσεων απαιτείται:

Άμεση πρόσληψη 2.000 εφοριακών για την κάλυψη των υποστελεχωμένων φορολογικών υπηρεσιών.

Παροχή μέσων, αύξηση των αμοιβών και παροχή κινήτρων.

Ενίσχυση των Περιφερειακών Φορολογικών υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)

Αποτελεσματική ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, με σκοπό την εξάλειψη της ψηφιακής γραφειοκρατίας .

Επιδόθηκε υπόμνημα, όπου παρουσιάζεται αναλυτικά οι εξειδικευμένες προτάσεις – αιτήματα, καθώς και η αναγκαιότητα υλοποίησής τους.

Tο υπόμνημα των αιτημάτων:

Θεσσαλονίκη, 04/09/2026

ΠΡΟΣ:

Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

κ. Πιερρακάκη Κυριάκο

Θέμα: «Προβλήματα των φορολογικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και Προτάσεις για την επίλυσή τους»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

η διαρκής αύξηση των δημοσίων εσόδων των τελευταίων ετών και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής έχει επιτευχθεί κατά την άποψη μας από ένα συνδυασμό παραγόντων, όπως η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, η αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης σε συνδυασμό με την μείωση της φορολογίας και η συνεχής προσπάθεια για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Όμως, ένας κρίσιμος παράγοντας που συμβάλλει καθοριστικά στα παραπάνω θετικά αποτελέσματα δυστυχώς για εμάς παραγνωρίζεται, υποτιμάτε και δεν λαμβάνει την αναγνώριση που θα έπρεπε. Μιλάμε φυσικά για το ανθρώπινο δυναμικό της Υπηρεσίας μας της ΑΑΔΕ, για όλους εμάς που στελεχώνουμε αυτό τον Οργανισμό, που δώσαμε και δίνουμε καθημερινά μάχες για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την διασφάλιση των δημοσίων εσόδων. Όλοι εμείς από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, είδαμε τους μισθούς μας να μειώνονται κατά 50%, είδαμε Υπηρεσίες να συγχωνεύονται και να μετακινούμαστε σε άλλες περιοχές, να στοχοποιούμαστε με fake news, να δεχόμαστε λεκτικές και σωματικές επιθέσεις και να θρηνούμε συναδέλφους.

Εμείς θεωρούμε ότι πρωταρχικό ρόλο σε κάθε επιτυχία, σε κάθε ολοκλήρωση ενός στόχου, σε κάθε ενσωμάτωση νέων αλλαγών και τεχνολογιών, σε κάθε αύξηση των δημοσίων εσόδων, σε κάθε μείωση της φοροδιαφυγής έπαιξε, παίζει και θα παίζει το ανθρώπινο δυναμικό της Υπηρεσίας μας.

Επίσης θεωρούμε ότι στο πλαίσιο της επιστροφής της χώρας μας, σε μια περίοδο κανονικότητας και οικονομικής ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος μας δεν έλαβε τις οικονομικές αυξήσεις που θα ικανοποιούσαν σε ένα βαθμό τις απώλειες που δεχτήκαμε κατά την έναρξη της οικονομικής κρίσης, της συνεχούς και αγωνιώδους προσπάθειας μας να μείνει η χώρα όρθια την περίοδο των μνημονίων και των συνεχών επιτυχιών μας τα τελευταία χρόνια.

Δεν παραβλέπουμε την εφαρμογή του νόμου 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις», όμως το ειδικό μισθολόγιο της Α.Α.Δ.Ε. συμπληρώνει φέτος 5 χρόνια χωρίς καμία αύξηση, ενώ την ίδια περίοδο υπήρξε σημαντική αύξηση των τιμών των προϊόντων, των ενοικίων και γενικά του κόστους ζωής, με αποτέλεσμα σε μια περίοδο που η οικονομία αναπτύσσεται, οι μισθοί μας να μειώνονται σε όρους αγοραστικής δύναμης.

Περαιτέρω, με την παρούσα επιστολή θέλουμε να θέσουμε και οργανωτικά και εργασιακά θέματα τα οποία έχουν τεθεί στην ηγεσία της Α.Α.Δ.Ε., για τα οποία όμως δεν έχουν δοθεί λύσεις καθώς σε κάποια εμπλέκονται αρμοδιότητες και άλλων Υπουργείων, ενώ σε άλλα υπάρχει διάσταση απόψεων με την Διοίκηση και ζητάμε και την δική σας συμβολή για την επίλυση τους.

Α. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι αποδοχές του ειδικού μισθολογίου της Α.Α.Δ.Ε. όπως αναφέραμε και προηγουμένως είναι παγωμένες από το 2021, ενώ η αποζημίωση που δίνεται για τους επιτόπιους ελέγχους σε όλη την Ελλάδα και καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, όχι μόνο δεν αποτελεί κίνητρο αλλά δεν καλύπτει καν τα έξοδα των συναδέλφων στους ελέγχους αυτούς, που είναι συνεχείς και αυξανόμενοι. Επιπλέον έχει παρατηρηθεί στους τελευταίους διαγωνισμούς μια αυξανόμενη τάση από τους υποψήφιους συναδέλφους μη αποδοχής του διορισμού τους, καθώς και παραίτησης νέων συναδέλφων, λόγω των χαμηλών αποδοχών.

Για τους λόγους αυτούς ζητάμε:

1) Αύξηση τουλάχιστον κατά 20% σε όλα τα Π.Θ.Ε. και ετήσια τιμαριθμοποίησή τους

2) Θεσμοθέτηση ημερήσιας ειδικής αποζημίωσης επιτόπιων ελέγχων τουλάχιστον 120,00 ευρώ

3) Αύξηση του ποσού του κίνητρου επίτευξης στόχων, με ταυτόχρονη δίκαιη και ξεκάθαρη κατανομή

4) Ενεργοποίηση του άρθρου 18 του ν. 4389/2016 σχετικά με τους Στόχους Είσπραξης Εσόδων καθώς οι πραγματοποιηθείσες από την Α.Α.Δ.Ε. εισπράξεις εσόδων των τελευταίων ετών, υπερβαίνουν τους καθορισμένους ετήσιους στόχους, και επομένως δύναται μέρος των εσόδων που εισπράχθηκαν πέραν των καθορισμένων στόχων, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται κατά ποσοστό του πέντε τοις εκατό (5%) και να υπερβαίνει κατά ποσοστό το δέκα τοις εκατό (10%), της υπέρβασης αυτών, να ενισχύει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Αρχής, για την κάλυψη καταρχήν των μισθολογικών μας διεκδικήσεων.

5) Ενεργοποίηση και αναδρομική εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 4778/2021 στο οποίο προβλέπεται ότι « Υπάλληλοι όλων των κατηγοριών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις σχετικές περί αξιολόγησης των υπαλλήλων διατάξεις, βαθμολογούνται σε τρεις (3) συναπτές ετήσιες αξιολογικές περιόδους με βαθμολογία ίση ή ανώτερη του ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%), δύνανται να εξελίσσονται ταχύτερα στη μισθολογική κλίμακα της κατηγορίας τους, λαμβάνοντας ένα (1) επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο βασικού μισθού.»

6) Κάλυψη των εισφορών του κλάδου υγείας των συναδέλφων στο ΤΕΑ-ΥΠ.ΟΙΚ., ως εργασιακή παροχή, για την στήριξη των εργαζομένων και επέκταση του θεσμού των Τ.Ε.Α..

Β. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1) Πλήρωση όλων των οργανικών θέσεων της Α.Α.Δ.Ε. με προσλήψεις τουλάχιστον 2.000 εφοριακών, μέσω ΑΣΕΠ, στα επόμενα 2 χρόνια για να καλυφθούν τα τεράστια κενά που προκύπτουν από τις συνταξιοδοτήσεις και για την στελέχωση των Υπηρεσιών μας.

2) Τηλεργασία

Ο νόμος, σήμερα, προβλέπει ότι η τηλεργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις σαράντα τέσσερις (44) εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, ενώ αυτές πρέπει να λαμβάνονται υποχρεωτικά εντός του χρονικού διαστήματος των τριών (3) μηνών, για το οποίο εκδίδεται η απόφαση. Καθώς πολλά αντικείμενα έχουν πλέον ψηφιοποιηθεί και η φυσική παρουσία των συναδέλφων στον χώρο της Υπηρεσίας δεν είναι απαραίτητη καθημερινά, ενώ ο περιορισμός των Υπηρεσιών σε συγκεκριμένα σημεία σε κάθε Περιφερειακή ενότητα έχουν αυξήσει σημαντικά τον χρόνο μετάβασης σε αυτές, ζητάμε την αύξηση των ημερών σε ενενήντα (90) και την δυνατότητα χρησιμοποίησής τους κατά την διάρκεια ολόκληρου του έτους.

3) Γονείς, οι οποίοι κάνουν χρήση της άδειας ανατροφής, δεν τους αναγνωρίζεται ο χρόνος αυτός ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας, για την κατάταξη τους σε ανώτερο περίγραμμα θέσης, γεγονός που αποτελεί αντικίνητρο για την δημιουργία οικογένειας, απέναντι στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την επίλυση του δημογραφικού.

4) Μείωση των Περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και απλοποίηση των διαδικασιών για την μετακίνηση των συναδέλφων μεταξύ των Υπηρεσιών και μεταξύ Π.Θ.Ε.. Η σημερινή κατάσταση όπου χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και αδιαφάνεια θα πρέπει να εκλείψει άμεσα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι φέτος, για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια, πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός για ελεγκτές, ο οποίος απέτυχε παταγωδώς. Επιπλέον, αποτελεί όνειδος, τελευταία τροποποίηση της κανονιστικής όπου οι μεταθέσεις υπαλλήλων προς τις Κεντρικές Υπηρεσίες και τις Φορολογικές και Τελωνειακές Περιφέρειες δεν απαιτεί διαδικασία μοριοδότησης, αλλά οι προκηρυσσόμενες θέσεις καλύπτονται κατ’ επιλογήν του Διευθυντή, χωρίς κανένα άλλο κριτήριο.

Γ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1) Η ενδεχόμενη υλοποίηση του μοντέλου των κεντρικοποιήσεων στην Περιφέρεια θα έχει, κατά τη γνώμη μας, επιζήμιες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες στις τοπικές κοινωνίες. Συγκεκριμένα:

Αποτελεί σημαντική υποβάθμιση για έναν νομό να μην έχει μία Δ.Ο.Υ. με όλα τα φορολογικά αντικείμενα.

να μην έχει μία Δ.Ο.Υ. με τα φορολογικά αντικείμενα. Η απαξίωση / συρρίκνωση (ενδεχομένως και κλείσιμο) των φορολογικών υπηρεσιών σε επίπεδο νομού θα επηρεάσει αρνητικά την αποκέντρωση και την περιφερειακή ανάπτυξη. Ακόμα και αν σε πρώτη φάση δε μετακινηθεί κανένας υπάλληλος, μετά τις συνταξιοδοτήσεις, οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις θα χάνονται και δε θα γίνονται νέες προσλήψεις. Μειώνονται τα κίνητρα για γηγενείς νέους / νέες να παραμείνουν στον τόπο συμφερόντων τους, να εργαστούν και να δημιουργήσουν οικογένεια εκεί . Όπως είναι εύλογο, η συρρίκνωση των δημόσιων δομών όπως οι Δ.Ο.Υ. έχει ευρύτερες αρνητικές συνέπειες στη συνολική οικονομική δραστηριότητα κάθε νομού.

Ακόμα και αν σε πρώτη φάση δε μετακινηθεί κανένας υπάλληλος, μετά τις συνταξιοδοτήσεις, οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις θα χάνονται και δε θα γίνονται νέες προσλήψεις. . Όπως είναι εύλογο, η συρρίκνωση των δημόσιων δομών όπως οι Δ.Ο.Υ. έχει ευρύτερες αρνητικές συνέπειες στη συνολική οικονομική δραστηριότητα κάθε νομού. Σε συνάρτηση με το παραπάνω, το γεωγραφικό ανάγλυφο της Ελλάδας είναι ιδιαίτερο. Η έντονη ορεινότητα και νησιωτικότητα που διέπει τις διάφορες περιοχές οξύνει όλα τα ανωτέρω προβλήματα που σχετίζονται με την προσβασιμότητα τα οποία δυνητικά μπορεί να αποκτήσουν εκρηκτικές διαστάσεις.

Πρόκληση για την Φορολογική Διοίκηση είναι η αποκέντρωση π.χ. με την σύσταση και την στελέχωση ενός Ελεγκτικού Κέντρου με 200 νεοπροσλαμβανόμενους ελεγκτές στην ακριτική Ορεστιάδα ή στην παραμεθόριο πόλη του Πολυκάστρου του Νομού Κιλκίς με ισχυρά κίνητρα διαμονής και εγκατάστασης δεδομένης της ψηφιοποίησης και όχι ενώσεις τμημάτων ελέγχου των Δ.Ο.Υ. στην πρωτεύουσα κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

2) Πολυπλοκότητα στις ηλεκτρονικές εφαρμογές και μεταφορά της έγχαρτης γραφειοκρατίας σε ψηφιακή. Δεκάδες εφαρμογές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια δεν διεκπεραιώνουν τα αιτήματα ψηφιακά, αλλά απλώς μετέφεραν την δια ζώσης συναλλαγή σε ψηφιακή χωρίς να μειωθεί στο παραμικρό η γραφειοκρατία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ElenxosLive, όπου η διαδικασία των προληπτικών ελέγχων μεταφέρθηκε αυτούσια ψηφιακά αυξάνοντας τον χρόνο διεκπεραίωσης των ελέγχων τουλάχιστον στο διπλάσιο. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και η δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών με κύριο χαρακτηριστικό το φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον και την αυτοματοποίηση των συναλλαγών.

4) Απαξίωση Ελεγκτικών Υπηρεσιών. Είναι γεγονός ότι στα ελεγκτικά κέντρα υπάρχει τάση φυγής και παραιτήσεων. Χαρακτηριστικά στα 2 ελεγκτικά κέντρα Θεσσαλονίκης υπάρχουν από 25 αιτήσεις συνάδελφων για αλλαγή αντικειμένου/παραίτηση από την θέση του ελεγκτή και μάλιστα με μείωση των αποδοχών, λόγω της ακραίας υποστελέχωσης (50%), του όγκου των υποθέσεων, της αναδεφικής στοχοθεσίας, της έλλειψης εκπαίδευσης, της έλλειψης κινήτρων, του άρθρου 28 του ΚΦΔ, που οδηγεί σε ασφυκτική σμίκρυνση της παραγραφής σε ένα έτος,. Επισημαίνεται δε ότι ο εσωτερικός διαγωνισμός της ΑΑΔΕ για θέσεις ελεγκτών που διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2026, μετά από 5 ολόκληρα χρόνια, στέφθηκε με απόλυτη αποτυχία, δεδομένου ότι δεν υπήρχε κανένας υποψήφιος για την 15 προκηρυσσόμενες θέσεις ελεγκτών για το 2ο Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, για δε το 1ο Ελεγκτικό Κέντρο από τι 15 προκηρυσσόμενες θέσεις μόλις επτά υποψήφιοι συμμετείχαν στον διαγωνισμό και οι 2 παραιτήθηκαν πριν αναλάβουν!

5) Απόκτηση σύγχρονων αυτοκινήτων με leasing για το σύνολο των Υπηρεσιών που πραγματοποιούν ελέγχους, οι οποίοι σήμερα γίνεται είτε με χρήση των οχημάτων των υπαλλήλων, είτε μη αξιόπιστα υπηρεσιακά οχήματα. Απαιτείται προμήθεια υπηρεσιακών οχημάτων με leasing για όλες τις υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Κύριε Υπουργέ,

αυτό που ζητάμε από την δική σας πλευρά, είναι η έμπρακτη αναγνώριση των προσπαθειών των συναδέλφων στις Υπηρεσίες μας με την ικανοποίηση των αιτημάτων μας, που δίνουν το καλύτερο εαυτό τους για την επίτευξη των στόχων της αύξησης των δημοσίων εσόδων και της μείωσης της φοροδιαφυγής, προκειμένου για την διασφάλιση του Δημοσίου Συμφέροντος και των Δημοσίων Εσόδων.

Είμαστε στην διάθεση σας για αναπτύξουμε περαιτέρω τα παραπάνω θέματα και τις προτάσεις μας.

