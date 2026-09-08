Κατερίνα Παπουτσάκη: Τα πρώτα χρόνια όταν τα παιδιά ήταν μικρά ήταν πολύ δύσκολα, εκπλήσσομαι με το πώς τα έχω καταφέρει

Στις δυσκολίες που αντιμετώπισε τα πρώτα χρόνια της μητρότητας, όταν τα παιδιά της ήταν ακόμη μικρά, αναφέρθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη, παραδεχόμενη πως υπάρχουν στιγμές που απορεί με το πώς κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις εκείνης της περιόδου.

Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και μεταξύ άλλων μίλησε για τη μητρότητα και τη σχέση με τους γιους της.

Αναφερόμενη στην εποχή που τα παιδιά της ήταν ακόμη μικρά, η Κατερίνα Παπουτσάκη περιέγραψε την καθημερινότητά της και τις επιλογές που έκανε στην επαγγελματική της ζωή: «Τα πρώτα χρόνια όταν τα παιδιά ήταν μικρά, ήταν πολύ δύσκολα. Κάποιες φορές εκπλήσσομαι με το πώς τα έχω καταφέρει. Είναι φοβερά δύσκολα. Η αυπνία, ο θηλασμός και όλα αυτά, ήταν πολύ δύσκολα. Στον Κίμωνα κάθισα για δύο χρόνια, με τον Μάξιμο έκατσα για έναν χρόνο. Στον Μάξιμο έκανα μεγάλη παύση. Έκανα πολύ μικρές δουλειές, που δεν απαιτούσαν πολύ χρόνο και συνολικά αυτό κράτησε για πέντε χρόνια. Ήθελα να είμαι εκεί. Στον Μάξιμο ένιωσα ότι χρειάζομαι περισσότερο χρόνο μαζί του».

Μιλώντας για τη σχέση της με τα παιδιά της, σχολίασε την ανάγκη της να περνά χρόνο μαζί τους: «Είμαι πολύ αυστηρή και ενοχική. Πέρα από όλα αυτά όμως, έχω μεγάλη ανάγκη να είμαι με τα παιδιά μου. Θέλω να περνάω χρόνο μαζί τους, περνάμε ωραία και ξέρω ότι αυτό λειτουργεί».

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