MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ

Θεσσαλονίκη: “Από το Κιότο της Ιαπωνίας… στον Πόντο” – Ιάπωνες φοιτητές παρουσιάζουν ποντιακούς χορούς αύριο στην Τούμπα

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μια ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Ιαπωνίας φιλοξενεί αύριο από τις 20:00 έως τις 23:00 η Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης,, στο υπαίθριο θεατράκι της Πλατείας Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού.

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκεται η συμμετοχή ομάδας Ασιατών φοιτητών από το Πανεπιστήμιο του Κιότο της Ιαπωνίας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς ποντιακούς χορούς.

Η παρουσία τους αποτελεί ένα ιδιαίτερο παράδειγμα της οικουμενικότητας της ελληνικής παράδοσης, καθώς νέοι άνθρωποι από την Ιαπωνία έρχονται να γνωρίσουν και να παρουσιάσουν τον πολιτισμό του Ποντιακού Ελληνισμού, μετατρέποντας τον χορό σε γέφυρα φιλίας ανάμεσα στους δύο λαούς.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Χορευτικό Τμήμα του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας, είναι αφιερωμένη στην Κρήτη, τον Πόντο και την Κύπρο, με τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Καλαμαριάς «Οι Μύθριοι», του Πολιτιστικού Συλλόγου Τούμπας-Πυλαίας «Η Ρωμιοσύνη» και της Κυπριακής Εστίας Βορείου Ελλάδος.

Μια βραδιά όπου η ελληνική παράδοση συναντά την Ιαπωνία και ο πολιτισμός γίνεται γέφυρα που ενώνει τους λαούς.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 1 ώρα πριν

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη μετάβαση στην περιοχή τοποθέτησής τους

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Παρίσι: Νεκροί πατέρας και γιος σε τροχαίο με Lamborghini – Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 25 λεπτά πριν

Παιδί εντόπισε ανθρώπινα οστά κοντά σε γήπεδο στην Κυψέλη – Αστυνομικοί μεταβαίνουν στο σημείο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Τήνος: Διασωληνωμένη 14χρονη μετά από τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι – Υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει ο αδερφός της 13χρονης που έπεσε από τον 5ο όροφο – “Θα κάνει χειρουργείο, χτύπησε τη σπονδυλική στήλη”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Μύκονος: Γνωστός τηλεοπτικός κομμωτής έκλεψε γυαλιά ηλίου και φυλαχτό από μαγαζί