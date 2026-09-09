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Θεσσαλονίκη: 53χρονος μετέφερε 7 παράτυπους μετανάστες – Δύο στο πορτμπαγκάζ

Αρχείο Intime
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Συνελήφθη 53χρονος Ρουμάνος, ο οποίος ενέχεται σε μεταφορά παράτυπων μεταναστών στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος του ανωτέρω σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας, που διενεργεί την προανάκριση.

Συγκεκριμένα, απογευματινές ώρες χθες (08-09-2026) στην Εγνατία Οδό, πλησίον κόμβου Προφήτη, αστυνομικοί πραγματοποίησαν σήμα στάσης σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ανωτέρω και σε έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος επτά αλλοδαποί (ο ένας με καταγωγή από το Ιράν και οι έξι από την Ερυθραία), εκ των οποίων οι δύο στο χώρο των αποσκευών, άπαντες στερούμενοι εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Ο συλληφθείς, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη Παράτυποι μετανάστες

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