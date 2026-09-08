Στο εδώλιο τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα: “Άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που είχαν στην προστασία τους”

Τέσσερις αστυνομικοί θα βρεθούν ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών προκειμένου να δικαστούν για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν τις τελευταίες ώρες της Κυριακής Γρίβα, πριν η 28χρονη κοπέλα δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, την 1η Απριλίου 2024.

Ειδικότερα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών της Αθήνας σε δίκη παραπέμπονται ο αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων, εκεί όπου η κοπέλα είχε καταφύγει για να ζητήσει προστασία και βοήθεια.

Σύμφωνα με το protothema.gr, οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλείψεως, καθώς, σύμφωνα με το βούλευμα, οι παραλείψεις τους συνδέονται με το τραγικό αποτέλεσμα, ήτοι την άγρια δολοφονική επίθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας.

Στο βούλευμα περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες που, κατά την κρίση των δικαστικών αρχών, όφειλαν να έχουν γίνει από κάθε έναν από τους τέσσερις αστυνομικούς, προκειμένου να προστατευθεί η Κυριακή Γρίβα και να αποτραπεί η επίθεση σε βάρος της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο παραπεμπτικό βούλευμα αναφέρεται μεταξύ άλλων για τους τέσσερις κατηγορούμενους:

«Ενεργώντας από πρόθεση δια παραλείψεως εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους, από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης».

Μάλιστα, με το ίδιο βούλευμα διατηρούνται οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί στους κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους.

Οι ευθύνες

Στο δικαστικό έγγραφο καταλογίζονται αναλυτικά οι ποινικές ευθύνες για τον καθένα από τους τέσσερις αστυνομικούς και συγκεκριμένα για τον τηλεφωνητή επισημαίνεται ότι θα έπρεπε να εκτιμήσει τη βαρύτητα των όσων του έλεγε η άτυχη κοπέλα και να εντάξει το περιστατικό ως επείγον συμβάν ενδοοικογενειακής βίας και να προωθήσει την υπόθεση ως «κάρτα υψηλής προτεραιότητας, ώστε να αρχίσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και την ασφαλή μεταφορά της κοπέλας στο σπίτι της.

Σε ό,τι αφορά στον σκοπό του Αστυνομικού Τμήματος, οι δικαστές αναφέρουν ότι δεν ήταν σε ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι σε απόσταση 30 μέτρα από το φυλάκιο ο πρώην σύντροφος της Κυριακής Γρίβα κινήθηκε πεζός φέροντας μαχαίρι και προσέγγισε την καταγγέλλουσα η οποία βρισκόταν έξω από αστυνομικό τμήμα και σε απόσταση 1.5 μέτρου από το φυλάκιο και της επιτέθηκε με σφοδρότητα με μαχαίρι.

Για την αξιωματικό υπηρεσίας οι δικαστές επισημαίνουν ότι έπρεπε να επικοινωνήσει με το Κέντρο Άμεσης Δράσης για να εντοπίσουν τον δράστη, αλλά και να μεριμνήσει για τη διάθεση περιπολικού προκειμένου να μεταφερθεί η Κυριακή Γρίβα στο σπίτι της με ασφάλεια.

Τέλος, για την επόπτρια οι δικαστές αναφέρουν ότι ενώ η Κυριακή Γρίβα προέβη στην καταγγελία ότι και ζήτησε αστυνομική συνοδεία δηλαδή περιπολικό γιατί φοβόταν για τη σωματική της ακεραιότητα, δεν τη βοήθησε και δεν καθοδήγησε την αξιωματικό υπηρεσίας για τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει για την προστασία της κοπέλας.