Νέα Μάκρη: Χειροπέδες σε δύο Τούρκους σε αστυνομική επιχείρηση

Χειροπέδες σε δύο Τούρκους «πέρασαν» αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε επιχείρηση που πραγματοποίησαν χθες το μεσημέρι, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Μάκρη, για την καταπολέμηση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, εδώ και μέρες είχε φθάσει πληροφορία στο Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, σύμφωνα με την οποία δύο Τούρκοι χρησιμοποιούν ως έδρα για την εγκληματική δράση τους διαμέρισμα στη Νέα Μάκρη. Σε συντονισμένη επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε χθες, συνελήφθησαν τα δύο άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατά περίπτωση παράβαση των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και αλλοδαπών, καθώς και για πλαστογραφία.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε στο διαμέρισμα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 800 ευρώ, 2,04 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε νάιλον συσκευασία, ενώ στην κατοχή του ενός βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ατομικά έγγραφα, εμφανώς πλαστά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ