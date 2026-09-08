MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Διοικητής των Ταλιμπάν εκτελεί εν ψυχρώ άνδρα στη μέση του δρόμου στο Αφγανιστάν – Βίντεο με σκληρές εικόνες

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο από το Αφγανιστάν, στο οποίο ένας διοικητής των Ταλιμπάν εκτελεί στη μέση του δρόμου έναν άνδρα τον οποίο νωρίτερα είχε ξυλοκοπήσει και στη συνέχεια του έδεσε τα χέρια.

Το βάρβαρο περιστατικό με θύμα τον Αμπντούλ Καντίρ Παχλαβανζάντε σημειώθηκε στην επαρχία Χεράτ στο Αφγανιστάν την περασμένη εβδομάδα, με δράστη τον διοικητή της αστυνομίας των Ταλιμπάν και τους συνοδούς του στην περιοχή.

Στο βίντεο φαίνεται η ομάδα των Ταλιμπάν να ξυλοκοπεί τον άνδρα, να του δένει τα χέρια και να τον ρίχνει στο έδαφος, πριν ο ένας εξ αυτών που κρατάει καλάσνικοφ να ανοίγει πυρ και να σκοτώνει τον Παχλαβανζάντε.

Μετά το σάλο που προκλήθηκε από τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η τοπική διοίκηση των Ταλιμπάν επιχείρησε να αποποιηθεί κάθε ευθύνη για το περιστατικό και να το αποδώσει σε προσωπικά κίνητρα.

Προσοχή βίντεο με σκληρές εικόνες:

Μετά τη διαρροή αυτή, ο πατέρας του άνδρα που έπεσε νεκρός από τα πυρά των Ταλιμπάν στη μέση του δρόμου, απάντησε ότι “δεν είχαμε καμία έχθρα με τον οποιονδήποτε. Οι Ταλιμπάν λένε ψέματα και όλα όσα κυκλοφορούν για το περιστατικό είναι τελείως αβάσιμα”.

Αφγανιστάν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε ξερά χόρτα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Αλεξανδρούπολη – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Καβάλα: Αναγκαστική προσγείωση πυροσβεστικού ελικοπτέρου – Έσπασε έλικας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 24 ώρες πριν

Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ – Στο επίκεντρο ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι

ΔΕΘ 21 ώρες πριν

Προτάσεις και επιλογές για όλους στην 90ή ΔΕΘ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 18 ώρες πριν

Η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ: Τα νέα ποσά, οι δικαιούχοι και οι ημερομηνίες – Οι μεγάλοι κερδισμένοι