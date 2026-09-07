Μάνος Νιφλής: Θέλω να μου δείξεις έναν γονιό που είναι ΟΚ μέσα του με τα παιδιά του

Ο Μάνος Νιφλής μίλησε στη Real Life και την Πολυξένη Καραμίχα για την απαιτητική καθημερινότητα ενός γονιού και τις ισορροπίες ανάμεσα στην επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής παραδέχτηκε ότι οι τύψεις αποτελούν συχνά μέρος της πατρότητας, ενώ αναφέρθηκε και στον χρόνο που καταφέρνει να αφιερώνει στον εαυτό του και στη σύζυγό του, Ελισάβετ Μουτάφη, εξηγώντας ποιες μικρές στιγμές λειτουργούν ως διέξοδος από τους έντονους ρυθμούς.

-Πώς διαχειρίζεσαι τις ισορροπίες ανάμεσα στη δουλειά και στην πατρότητα; Είσαι εντάξει μέσα σου;

Όχι… Θέλω να μου δείξεις έναν γονιό που είναι ΟΚ μέσα του με τα παιδιά του. Όλοι οι γονείς, στους ρυθμούς που ζούμε σήμερα, ζούμε με τις τύψεις μας απέναντι στα παιδιά μας. Μακάρι να μπορούσα να κάνω περισσότερα και καλύτερα πράγματα για τα παιδιά μου, αλλά κάνω ό,τι δυνατό και καλύτερο μπορώ.

-Βρίσκεις χρόνο για τον εαυτό σου και για τη σύζυγό σου, την Ελισάβετ Μουτάφη;

Τα τελευταία χρόνια όχι, δεν προλαβαίνω, όσο θα ήθελα. Όμως μου αρέσουν οι πολύ μικρές καθημερινές στιγμές. Οπότε, το να βρεθούμε με την παρέα μας το Σαββατοκύριακο στην Αίγινα ή το να πάμε με φίλους έστω για ένα φαγητό, για ένα ποτό, είναι κάτι για εμένα και μου αρέσει πάρα πολύ.