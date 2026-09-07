ΕΛΣΤΑΤ: Με ρυθμό 1,9% έτρεξε η ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο

Με ρυθμό 1,9% έτρεξε η ελληνική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο του έτους σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Οι καταναλωτικές δαπάνες είναι αυτές που στήριξαν για ένα ακόμα τρίμηνο την ανάπτυξη, ενώ σημαντική και η συμβολή των επενδύσεων.

Αναλυτικά τα στοιχεία: 1,9% από 1,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, με αυτό το ρυθμό αναπτύχθηκε η ελληνική οικονομία το προηγούμενο τρίμηνο, ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν 2%.



Σημαντική στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα μας το β’ τρίμηνο πρόσφεραν οι επενδύσεις, ενώ θετικά κινήθηκαν και η κατανάλωση και οι εξαγωγές.

Αναλυτικότερα, η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 1,3%, οι επενδύσεις με ρυθμό 6,1%, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν συνολικά κατά 2,2%, ενώ από την άλλη πλευρά, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ενισχύθηκαν κατά 3,7%.

Tα στοιχεία είναι προσωρινά, θα έχουμε νεότερα, θα αναθεωρηθούν μετά και την ανακοίνωση των στοιχείων του τρίτου τριμήνου του έτους.