Ν. Ευαγγελάτος για την τραγωδία στην Τανάγρα: “Με συγκινεί βαθύτατα όλη αυτή η ιστορία των αετών μας”

Για την τραγωδία στην Τανάγρα και τον θάνατο των δύο πιλότων, Ιωάννη Μπλέσια και Δημήτριου Πέτρου, μίλησε ο Νίκος Ευαγγελάτος το απόγευμα της Δευτέρας (7/9/26) μέσα από το «Live News».

Μετά τη ζωντανή σύνδεση με τον Πύργο, τόπο καταγωγής του Ιωάννη Μπλέσια, ο παρουσιαστής έκανε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο σχόλιο για τους δύο αδικοχαμένους αεροπόρους, αλλά και για όλους τους πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας που καθημερινά ρισκάρουν τη ζωή τους.

«Θέλω να πω ξανά, με συγκινεί βαθύτατα όλη αυτή η ιστορία όλων των αετών μας. Σκεφτείτε, λοιπόν, Ελληνόπουλα από διάφορα μέρη της Ελλάδας, τα οποία ονειρεύονται να υπερασπίσουν την πατρίδα, να πετάξουν για να υπερασπίσουν την πατρίδα. Δεν το κάνουν για την αμοιβή.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι ανεκτίμητες και τα χρήματα που παίρνουν δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο ρισκάρουν, γιατί ρισκάρουν τη ζωή τους. Το κάνουν γιατί το θέλουν, το αγαπούν και γιατί αγαπούν την πατρίδα.

Καθένας από αυτούς είναι ήρωάς μας και θα λείψει, χωρίς να το ξέρουμε, από τον ήσυχο ύπνο που θέλουμε να κάνουμε. Επειδή αυτά τα παλικάρια είναι εκεί που πρέπει και όταν πρέπει. Τιμή και δόξα, λοιπόν, στους Έλληνες αεροπόρους», είπε ο Νίκος Ευαγγελάτος.