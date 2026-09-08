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Η Ουγγαρία απέλασε 10 Ρώσους διπλωμάτες – “Δεν σημαίνει διακοπή διπλωματικών σχέσεων με τη Μόσχα”, λέει το ΥΠΕΞ

Pexels
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Η Ουγγαρία απέλασε 10 Ρώσους διπλωμάτες οι οποίοι «εμπλέκονταν σε δραστηριότητες στην Ουγγαρία που είναι απαράδεκτες για διπλωμάτες, βάσει της Σύμβασης της Βιέννης».

Τα παραπάνω αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή της η υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Ανίτα Όρμπαν.

«Η απόφαση αυτή προστατεύει την ασφάλεια και την κυριαρχία της Ουγγαρίας. Δεν σημαίνει διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με τη Ρωσία. Η Ουγγαρία προτίθεται να συνεχίσει τον απαραίτητο διάλογο, βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό και στην τήρηση των κανόνων», προστίθεται στη δήλωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ουγγαρία

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