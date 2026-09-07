ΕΛΑΣ: “Υποσχετικές πολιτικής αλαζονείας και παραπλάνησης για το μέλλον” από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ

«Αφού ο κ. Μητσοτάκης αγνόησε για όγδοη συνεχή χρονιά την ακρίβεια, την αισχροκέρδεια και τα καρτέλ σε ενέργεια, σούπερ μάρκετ, τράπεζες, έδωσε “ υποσχετικές” πολιτικής αλαζονείας και παραπλάνησης για το μέλλον», υπογραμμίζει η ΕΛΑΣ, σε ανακοίνωση του τομέα Εργασίας του κόμματος, στην οποία σχολιάζονται αναλυτικά τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Ειδικότερα, η ΕΛΑΣ χαρακτηρίζει «αδύναμη» την παρέμβαση της κυβέρνησης για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ που θα ισχύσει από το 2028, χωρίς «συζήτηση για ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας» ή «για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών», ενώ, όπως σημειώνει, «η ΕΛΑΣ προτείνει κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ από το 2027», «ισχυρές φοροελαφρύνσεις, κυρίως στους εργαζόμενους με παιδιά» καθώς και «αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και παρεμβάσεις-ενισχύσεις στους ελεγκτικούς μηχανισμούς».

Ως προς τους συνταξιούχους, η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι «η αύξηση των συντάξεων από την 1.1.2027 που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης, είναι ήδη ψηφισμένη και δεν μπορεί να παρουσιάζεται σαν νέα παροχή», σχολιάζοντας πως «υπολείπεται σαφώς του πληθωρισμού». Επιπλέον, υπογραμμίζει πως από τα ηλικιακά (65 ετών) και οικογενειακά κριτήρια που τίθενται στο μέτρο του επιδόματος των 400 ευρώ, μένουν εκτός πάνω από 300.000 συνταξιούχοι, ενώ κάνει λόγο «επιτομή της κοροϊδίας απέναντι στους συνταξιούχους» αφού πρόκειται για αύξηση μόλις 8 ευρώ το μήνα. «Η ΕΛΑΣ προτείνει την κατάργηση συμμετοχής στα φάρμακα για ασφαλισμένους και συνταξιούχους, με όφελος έως 720 ευρώ ετησίως, παράλληλα με πολιτικές μέριμνας και φροντίδας για τους ηλικιωμένους», αντιπαραβάλλει ο τομέας Εργασίας της ΕΛΑΣ.

Ως προς τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, η ΕΛΑΣ μιλάει για αυξήσεις που είναι ήδη ψηφισμένες, ενώ επισημαίνει ότι «το επίδομα των 500 ευρώ σημαίνει αύξηση μόλις 41,6 ευρώ μικτά ανά μήνα για τον νεοδιόριστο δάσκαλο, νοσηλευτή, γιατρό κλπ», την ώρα που στο δικό της πρόγραμμα προτείνονται «ετήσιες αυξήσεις έως και 6.000 ευρώ σε δασκάλους, νοσηλευτές και γιατρούς μέσω ειδικού μισθολογίου και σημαντικές φοροελαφρύνσεις σε δημοσίους υπαλλήλους με τέκνα».

Τέλος, ως προς τα άτομα με αναπηρία, σχολιάζει η ΕΛΑΣ: «Έστω και καθυστερημένα η κυβέρνηση προχωρά στην τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Καμία πρωτοβουλία όμως δεν λαμβάνει για τα τεχνικά λάθη στις πληρωμές του ΟΠΕΚΑ, τις καθυστερήσεις στις εγκρίσεις μέσω ΚΕΠΑ, τα μειωμένα ποσά λόγω λανθασμένων υπολογισμών ή για τις δυσκολίες στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων».

«Η ΕΛΑΣ και ο Αλέξης Τσίπρας, στις 2.9.2026 παρουσίασαν στην Θεσσαλονίκη ένα ολοκληρωμένο συνεκτικό σχέδιο “ υπεράσπισης και προοπτικής” για την κοινωνία, έναντι μίας ήδη αποτυχημένης συνταγής ακρίβειας, διαφθοράς και λεηλασίας που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης. Καλούμε τους πολίτες στις επόμενες εκλογές να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφασίσουν: στασιμότητα και διαφθορά ή εντιμότητα και πρόοδος…», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.