Κατασκευή 38 “Έξυπνων Διαβάσεων” στoν Δήμο Θέρμης με προτεραιότητα τα σχολεία

Ο Δήμος Θέρμης προχωρά δυναμικά στην υλοποίηση εκτεταμένων παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας και την προστασία πεζών και μαθητών, με την εγκατάσταση πρότυπων “έξυπνων διαβάσεων” σε καίρια σημεία του οδικού δικτύου, με προτεραιότητα τις σχολικές μονάδες.

Σκοπιμότητα και Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός απολύτως ασφαλούς περιβάλλοντος για την καθημερινή διέλευση των μαθητών στους δρόμους που εφάπτονται με τα σχολεία. Η παρέμβαση αποσκοπεί στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία.

Το καινοτόμο αυτό σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα με την παρουσία πεζού ή μαθητή, τραβώντας άμεσα την προσοχή των διερχόμενων οδηγών.

Κάθε πρότυπη διάβαση φέρει φωτεινή σήμανση τεχνολογίας LED, η οποία ενσωματώνεται στην άσφαλτο και στο πεζοδρόμιο, ενώ ενεργοποιούνται ταυτόχρονα κατακόρυφες πινακίδες σηματοδότησης που επίσης διαθέτουν φωτισμό LED. Η λειτουργία του συστήματος είναι ενεργειακά αυτόνομη, καθώς ηλεκτροδοτείται από φωτοβολταϊκούς συλλέκτες.

Οι συγκεκριμένες διαβάσεις, εκτός από την αυτόματη φωτεινή σήμανση LED στο οδόστρωμα και τις πινακίδες, διαθέτουν ειδικό σύστημα ηχητικής ειδοποίησης για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), εξασφαλίζοντας αυτόνομη και ασφαλή μετακίνηση για όλους τους δημότες.

Το έργο υλοποιείται με Φορέα Υλοποίησης και Αναθέτουσα Αρχή το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (NextGenerationEU) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Από τις εργασίες κατασκευής «έξυπνης διάβασης» στην Καρδία

Σημεία παρέμβασης

Στον Δήμο Θέρμης έχει εγκριθεί η κατασκευή των πρώτων 14 έξυπνων διαβάσεων στα εξής επιλεγμένα σημεία του τοπικού οδικού δικτύου, στις παρακάτων οδούς:

-Πόντου, 2ο Νηπιαγωγείο Θέρμης

-Καπετάν Χάψα, 3ο Νηπιαγωγείο Θέρμης.

-Καπετάν Χάψα, 1ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης.

-Μανδρίτσας, 2ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης.

-Αγιορειτών Πατέρων, 3ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης (Τριάδι).

-Αγιορειτών Πατέρων, 5ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης (Τριάδι).

-Τσαλδάρη (άνοδος), 1ο Γυμνάσιο Θέρμης.

-Τσαλδάρη (κάθοδος), 1ο Γυμνάσιο Θέρμης.

-Γράμμου – Βίτσι, Δημοτικό Σχολείο Ταγαράδων.

-Εσπερίδων, 2ο Νηπιαγωγείο – 2ο Δημοτικό Τριλόφου.

-Αγ. Δημητρίου, 1ο Δημοτικό Σχολείο Πλαγιαρίου.

-Δημοκρατίας, 1ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίας.

-Ευμένους Καρδιανού, 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίας.

-Όχι, Δημοτικό Σχολείο Κάτω Σχολαρίου.

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις κατά την Εκτέλεση των Έργων

Για την ασφαλή κατασκευή των διαβάσεων θα εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μικρής διάρκειας, οι οποίες περιλαμβάνουν εναλλάξ κυκλοφορία (με χρήση εργοταξιακού φωτεινού σηματοδότη) ή στένωση λωρίδας.

Στόχος είναι τα έργα να ολοκληρώνονται το συντομότερο δυνατό με την ελάχιστη όχληση, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής διέλευση των πεζών κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Παράλληλα, έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση και ξεκινά η κατασκευή ακόμη 24 “έξυπνων διαβάσεων” πεζών, διευρύνοντας το δίκτυο προστασίας σε όλους τους οικισμούς του Δήμου (Βασιλικά, Λακκιά, Αγία Παρασκευή, Άγιος Αντώνιος, Σουρωτή, Θέρμη, Τριάδι, Νέο Ρύσιο, Νέα Ραιδεστός, Ταγαράδες, Πλαγιάρι, Τρίλοφος, Καρδία, Κάτω Σχολάρι).

Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Θέρμης» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους).