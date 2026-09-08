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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εργαζόμενη σε κέντρο υγείας ξάφριζε χρήματα από την τσάντα της προϊσταμένης – Πήρε 1.000 ευρώ σε 6 μήνες

Freepik
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THESTIVAL TEAM

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Μια 36χρονη που εργάζεται σε κέντρο υγείας στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη για κλοπή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η γυναίκα κατελήφθη να έχει αφαιρέσει το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης του κέντρου. Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι η συλληφθείσα κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2026, προέβη επανειλημμένως σε αφαιρέσεις χρηματικών ποσών από την τσάντα της προϊσταμένης, αφαιρώντας το συνολικό χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ περίπου.

Την 36χρονη συνέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Θεσσαλονίκη

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