Θεσσαλονίκη: Επιστρέφει από σήμερα το Anopolis World Music Festival με 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο σε 9 διαφορετικές τοποθεσίες

Η Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την olipoli – Κοινότητα Μουσικής Πράξης & Έρευνας, διοργανώνει το Anopolis World Music Festival 2026, που θα πραγματοποιηθεί στις 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2026, με ώρα έναρξης 21:30, σε δημόσιους χώρους και μνημεία της Άνω Πόλης.

Το Anopolis World Music Festival επιστρέφει για έκτη συνεχή χρονιά και παρουσιάζει το πλουσιότερο πρόγραμμά του μέχρι σήμερα, με 13 συναυλίες σε 9 διαφορετικές τοποθεσίες και ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Για τρεις βραδιές, αυλές, μνημεία, πύργοι, κήποι, πλατείες, σοκάκια και μπαλκόνια με θέα την πόλη μετατρέπονται σε μουσικές σκηνές. Η μουσική γίνεται αφορμή για μια περιπλάνηση σε γνώριμες και λιγότερο γνωστές διαδρομές της Άνω Πόλης, προσφέροντας την ευκαιρία στο κοινό να ανακαλύψει εκ νέου την ιστορική γειτονιά και τη φυσιογνωμία της.

Στα έξι χρόνια της διαδρομής του, το φεστιβάλ έχει μετατρέψει περισσότερες από 30 διαφορετικές γωνιές της Άνω Πόλης σε τόπους μουσικής συνάντησης. Κάθε χρόνο επιστρέφει σε αγαπημένα σημεία, αναζητώντας παράλληλα και νέους χώρους και χαρτογραφώντας ξανά τον δημόσιο χώρο μέσα από τη μουσική και τη συλλογική εμπειρία.

Το φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα φέρνει κοντά καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες που αντλούν έμπνευση από μουσικές παραδόσεις των Βαλκανίων, του Εύξεινου Πόντου, της Μαύρης Θάλασσας, της Ανατολίας, της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής, της Κεντρικής Ευρώπης, της Βόρειας και της Δυτικής Αφρικής. Πρωτότυπες συνθέσεις, διασκευές, αυτοσχεδιασμοί, μουσικές αφηγήσεις και διαπολιτισμικοί διάλογοι συναντούν στοιχεία του flamenco, της jazz, της ηλεκτρονικής μουσικής και της μουσικής του σώματος.

Με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και τη δυναμική καλλιτεχνική της κοινότητα, το φεστιβάλ στηρίζει σταθερά την τοπική δημιουργία, φιλοξενώντας παράλληλα μουσικές φωνές και συνεργασίες από άλλες περιοχές της Ελλάδας και από το εξωτερικό.

Σε μια γειτονιά που ιστορικά διαμορφώθηκε μέσα από τη συνάντηση διαφορετικών κοινοτήτων, γλωσσών και πολιτισμών, οι συναυλίες του φεστιβάλ προτείνουν τη μουσική ως κοινό τόπο έκφρασης και επικοινωνίας. Μέσα από ήχους που ταξιδεύουν ανάμεσα σε τόπους και εποχές αναδεικνύεται η αξία της πολυπολιτισμικότητας, του διαλόγου και της συνύπαρξης στον δημόσιο χώρο.

Το κοινό καλείται να συναντηθεί σε νέες και γνώριμες γωνιές της Άνω Πόλης και να γιορτάσει τη δύναμη της μουσικής να φέρνει κοντά ανθρώπους, τόπους και πολιτισμούς.

Το πρόγραμμα

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

Mediterranean sound in progress

Στις Μουριές

Βλατάδων 5-7

Noizedelic Folk

Κουλέ Καφέ

Πλατεία Βασ. Ρομφέη

Αόρατη Ανατολή

Κουλέ Καφέ

Πλατεία Βασ. Ρομφέη

Οι L’ Alnta de Saloniko παρουσιάζουν: «Τ’ Αηδόνια της Μεσογείου»

Κήποι του Πασά

Ελένης Ζωγράφου 6

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Banda Tsiméra trio

Στο κατώφλι του Επταπυργίου

Επταπυργίου 40 – υπαίθριος χώρος, έξω και αριστερά από την είσοδο του μνημείου

Liquid Bows

Ιερός Ναός Αποστόλου Παύλου

Λεωφόρος «ΟΧΙ» 16

Kor ye

Στο μπαλκόνι του Πύργου Τριγωνίου

Επταπυργίου 146

Τα τραγούδια των Ρομά ως μαρτυρία ύπαρξης και συμβίωσης με το αβέβαιο

Στο μπαλκόνι του Πύργου Τριγωνίου

Επταπυργίου 146

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Kormós – Tasos Rofodimos & Yvonne Melissa w/ Mahyar Tahmasbi

Μονή Λατόμου

Επιμενίδου 17

Ντουέτα για κοντραμπάσο

Στην «Πολιτιστική Γειτονιά»

Μουσείο Προσφύγων, Τομέας Έβρου 49, Συκιές

λαίμαργος Απρίλης

Στην «Πολιτιστική Γειτονιά»

Μουσείο Προσφύγων, Τομέας Έβρου 49, Συκιές

Ιάκωβος Μωυσιάδης Σόλο: Τροπικές Αφηγήσεις

Πύργος Μανουήλ Παλαιολόγου

Γεωργ. Παπαδοπούλου 5

XENIOS

Πύργος Μανουήλ Παλαιολόγου

Γεωργ. Παπαδοπούλου 5

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Ώρα έναρξης: 21:30

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ