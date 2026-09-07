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Γουίτκοφ: Ουσιαστική πρόοδος μετά τις επισκέψεις σε Ρωσία και Ουκρανία

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THESTIVAL TEAM

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απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ μετά τις επισκέψεις του στη Μόσχα και το Κίεβο, έκανε λόγο σήμερα για «ουσιαστική πρόοδο» προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων προς την οργάνωση πρόσθετων τριμερών συνομιλιών», τόνισε Γουίτκοφ, ο οποίος πραγματοποίησε την επίσκεψη με τον Τζάρεντ Κούσνερ, μιλώντας για μελλοντικές συζητήσεις ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας.

«Ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά για να σταματήσει τους σκοτωμούς και να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη», πρόσθεσε.

Παράλληλα, το Ελιζέ δήλωσε σήμερα ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ανέφεραν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους χθες στο Κίεβο με Ευρωπαίους εκπροσώπους μια «νέα ρωσική πρόθεση για διαπραγματεύσεις».

«Οι Αμερικανοί μας είπαν ότι υπήρξε νέα πρόθεση εκ μέρους της Ρωσίας να διαπραγματευτεί μετά τις εκλογές της Δούμας (η κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου, οι εκλογές θα διεξαχθούν από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου) και ότι, σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να προετοιμαστούμε για μια νέα αρχή στις διαπραγματεύσεις», τόνισε η γαλλική προεδρία κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής ενημέρωσης με δημοσιογράφους.

Οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ παρουσίασαν χθες Κυριακή στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σε ξεχωριστή συνεδρίαση, σε εκπροσώπους της E3 (Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο) τη συνάντησή τους την προηγούμενη ημέρα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Εκπρόσωποι της Ε3 συμμετείχαν σε αυτούς τους γύρους διαπραγματεύσεων χθες Κυριακή στο Κίεβο, επιβεβαίωσαν ο Ζελένσκι και ο Γουίτκοφ.

Ουκρανία Ρωσία

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