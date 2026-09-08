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Θεσσαλονίκη: Τέσσερα πρόστιμα ύψους 4.000 ευρώ για παρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 288 προϊόντα

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Μπαράζ ελέγχων πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη για την πάταξη του παρεμπορίου. Επιβλήθηκαν 4 διοικητικά πρόστιμα ύψους 4.000 ευρώ συνολικά, σχηματίστηκαν 4 δικογραφίες ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 288 προϊόντα παρεμπορίου

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο καταπολέμησης του παρεμπορίου, έχει συγκροτήσει και λειτουργεί Ειδική Ομάδα Παρεμπορίου, η οποία σε συνεργασία με αστυνομικούς των κατά τόπων Αστυνομικών Τμημάτων και την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διενεργούν στοχευμένους ελέγχους, κυρίως σε χώρους όπου παρουσιάζεται έντονη αγοραστική κίνηση, όπως στις παρυφές λαϊκών αγορών, με αποκλειστική αποστολή την πάταξη του φαινομένου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, κατά το χρονικό διάστημα 31-08-2026 έως 06-09-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Χαριλάου και Τούμπα:

  • Ελέγχθηκαν 459 άτομα,
  • Επιβλήθηκαν 4 διοικητικά πρόστιμα ύψους 4.000 ευρώ συνολικά,
  • Σχηματίστηκαν 4 δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και 
  • Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 288 προϊόντα παρεμπορίου.

“Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση”, διαμηνύει στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία.

Θεσσαλονίκη

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