Η MonkeyBusiness από τη Θεσσαλονίκη πρωταθλήτρια Ελλάδας στη WRO 2026 – Πρόκριση στον Παγκόσμιο Τελικό στο Πουέρτο Ρίκο

Η φοιτητική ομάδα ρομποτικής MonkeyBusiness από τη Θεσσαλονίκη αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Ελλάδας, κατακτώντας την 1η θέση στον Προκριματικό Διαγωνισμό της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO 2026, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στην κατηγορία RoboMission Senior, με εντυπωσιακή διαφορά 93 βαθμών από τη δεύτερη ομάδα.

Με τη νίκη αυτή, η MonkeyBusiness εξασφάλισε την πρόκριση και την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον Παγκόσμιο Τελικό WRO 2026, που θα πραγματοποιηθεί στις 8–10 Δεκεμβρίου στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο, με τη συμμετοχή ομάδων από περισσότερες από 90 χώρες.

Στην κατηγορία RoboMission Senior οι ομάδες καλούνται να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν ένα ρομπότ που εκτελεί τις αποστολές της πίστας χωρίς ανθρώπινο χειρισμό, χρησιμοποιώντας αισθητήρες, αλγορίθμους πλοήγησης και μηχανισμούς υψηλής ακρίβειας. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες καλούνται να προσαρμόσουν τη στρατηγική και τον προγραμματισμό τους σε νέες συνθήκες και επιπλέον προκλήσεις.

Η διαφορά των 93 βαθμών από τη δεύτερη ομάδα δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη φετινή επικράτηση της MonkeyBusiness, καθώς σε μια κατηγορία όπου κρίνονται ταυτόχρονα η αξιοπιστία της κατασκευής, η ακρίβεια των κινήσεων, ο προγραμματισμός και η αγωνιστική στρατηγική, η ομάδα κατάφερε να ξεχωρίσει με σημαντική διαφορά.

Η ιστορία της ομάδας έχει παράλληλα έντονη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και το Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο του ΠΑΜΑΚ. Ο Φοίβος-Παναγιώτης Φιλιππίδης, ο Γεώργιος Τριανταφυλλίδης και ο Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης υπήρξαν μαθητές των σχολείων και μέλη του Ομίλου Ρομποτικής, όπου γνωρίστηκαν, συνεργάστηκαν και ανέπτυξαν την κοινή τους ενασχόληση με την εκπαιδευτική και αγωνιστική ρομποτική. Σήμερα, ο Φοίβος-Παναγιώτης έχει επιστρέψει στον ίδιο Όμιλο από διαφορετικό ρόλο, αναλαμβάνοντας πλέον την καθοδήγηση των μαθητών του.

Τη σημερινή MonkeyBusiness αποτελούν ο Γεώργιος Τριανταφυλλίδης, φοιτητής Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ και υπεύθυνος για την κατασκευή του ρομπότ, ο Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης, φοιτητής Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ και προγραμματιστής της ομάδας, και ο Χρήστος Κατσιαμάνης, φοιτητής Ιατρικής ΑΠΘ και επίσης προγραμματιστής της ομάδας. Προπονητής της ομάδας είναι ο Φοίβος-Παναγιώτης Φιλιππίδης, τελειόφοιτος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ, με πολυετή εμπειρία στην αγωνιστική εκπαιδευτική ρομποτική.

Η φετινή επιτυχία αποτελεί συνέχεια μιας σταθερής πορείας διακρίσεων. Το 2024, μέλη της MonkeyBusiness κατέκτησαν επίσης την 1η θέση στον Εθνικό Τελικό WRO και εκπροσώπησαν την Ελλάδα στον Παγκόσμιο Τελικό στη Σμύρνη, όπου κατέλαβαν την 25η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 104 ομάδες.

Το 2026 η ομάδα κατέκτησε επίσης τη 2η θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό STEM, ολοκληρώνοντας μέχρι σήμερα μια ιδιαίτερα επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά.

Επόμενος σταθμός: Πουέρτο Ρίκο

Η MonkeyBusiness έχει πλέον στρέψει την προσοχή της στην προετοιμασία για τον Παγκόσμιο Τελικό, με στόχο να εκπροσωπήσει την Ελλάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο απέναντι σε κορυφαίες ομάδες ρομποτικής από όλο τον κόσμο.

«Η πρώτη θέση στην Ελλάδα ήταν ένας σημαντικός στόχος για εμάς, όμως η μεγαλύτερη πρόκληση βρίσκεται μπροστά μας. Θέλουμε να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα στον Παγκόσμιο Τελικό και να εκπροσωπήσουμε επάξια την Ελλάδα», αναφέρει η φοιτητική ομάδα.