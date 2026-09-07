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Ανησυχία στα Τρίκαλα: Βίσωνας μπήκε σε αυλές σπιτιών στην Κρήνη – Δείτε βίντεο

krinilive.gr
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THESTIVAL TEAM

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Ανήσυχοι είναι οι κάτοικοι στην Κρήνη Τρικάλων καθώς ένας βίσωνας κυκλοφορεί ελεύθερος στην περιοχή και μπαίνει σε αυλές σπιτιών.

Όπως αναφέρει το krinilive.gr, οι κάτοικοι καλούνται να κλείσουν άμεσα αυλόπορτες και εξώπορτες, να κρατήσουν τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα κατοικίδια μέσα στα σπίτια και να μην πλησιάσουν το ζώο.

Όποιος το εντοπίσει πρέπει να απομακρυνθεί και να ενημερώσει άμεσα την Αστυνομία ή το 112, δίνοντας την ακριβή τοποθεσία του.

Δείτε βίντεο:

Τρίκαλα

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