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Τεχνικοί της ιδιωτικής τηλεόρασης καταγγέλλουν αποκλεισμό των οχημάτων των καναλιών στα εγκαίνια της ΔΕΘ – “Δυσχεραίνεται αφάνταστα το έργο μας”

Intime
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Ενέργειες που “δυσχέραιναν αφάνταστα την προσπάθεια των τεχνικών στο έργο τους, να μεταφέρουν στον κόσμο την εικόνα της Εκθέσεως” καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βόρειας Ελλάδας, αναφερόμενη στα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ και την περιοδεία του πρωθυπουργού στους χώρους της το περασμένο Σάββατο.

Όπως καταγγέλλουν στην ανακοίνωσή του οι τεχνικοί για τα εγκαίνια της Έκθεσης, “για πρώτη φορά στην ιστορία της,- χωρίς καμία ενημέρωση- δεν επιτράπηκε η είσοδος στα οχήματα των τηλεοπτικών σταθμών”.

“Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι τεχνικοί να μη μπορούν να βρουν πάρκινγκ για τα υπηρεσιακά οχήματα τους στη γύρω περιοχή, να κουβαλήσουν όλο τον εξοπλισμό τους για μεγάλη απόσταση με υψηλή θερμοκρασία ως το σημείο του αγιασμού και καθ´όλη τη διάρκεια της περιοδείας του πρωθυπουργού, αφού δεν υπήρχε σημείο φύλαξης των μηχανημάτων”, υποστηρίζουν μέσω της σχετικής ανακοίνωσης και προσθέτουν:

“Μία ενέργεια που δυσχεραίνει αφάνταστα την προσπάθεια των τεχνικών στο έργο τους, να μεταφέρουν στον κόσμο την εικόνα της εκθέσεως”.

Όπως τονίζει η Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βόρειας Ελλάδας, “ευελπιστούμε πως ήταν μία παράλειψη των διοργανωτών που δε θα επαναληφθεί τις επόμενες μέρες και χρόνια της διεθνούς εκθέσεως”.

Η ανακοίνωση της Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βόρειας Ελλάδας

Μία ιδιαίτερα δυσάρεστη έκπληξη επιφύλαξε για τους τεχνικούς της Βορείου Ελλάδος, ο αγιασμός της 90ης  ΔΕΘ και η περιοδεία του πρωθυπουργού στους χώρους της.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της,- χωρίς καμία ενημέρωση- δεν επιτράπηκε η είσοδος στα οχήματα των τηλεοπτικών σταθμών!!!

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι τεχνικοί να μη μπορούν να βρουν πάρκινγκ για τα υπηρεσιακά οχήματα τους στη γύρω περιοχή, να κουβαλήσουν όλο τον εξοπλισμό τους για μεγάλη απόσταση με υψηλή θερμοκρασία ως το σημείο του αγιασμού και καθ´όλη τη διάρκεια της περιοδείας του πρωθυπουργού, αφού δεν υπήρχε σημείο φύλαξης των μηχανημάτων!

Μία ενέργεια που δυσχεραίνει αφάνταστα την προσπάθεια των τεχνικών στο έργο τους, να μεταφέρουν στον κόσμο την εικόνα της εκθέσεως.

Ευελπιστούμε πως ήταν μία παράλειψη των διοργανωτών που δε θα επαναληφθεί τις επόμενες μέρες και χρόνια της διεθνούς εκθέσεως!

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