Μέτρα ΔΕΘ-Ελεύθεροι επαγγελματίες: Έως 4.000 ευρώ το όφελος από το τεκμαρτό – Δείτε παραδείγματα

Η μεγαλύτερη ελάφρυνση για τους ελεύθερους επαγγελματίες (572 εκατ. ευρώ για το 2027) προέρχεται από το «σβήσιμο» των προσαυξήσεων που εκτόξευαν το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα λόγω μισθοδοσίας και υψηλού τζίρου.

Όπως διευκρίνισε ο αρμόδιος υφυπουργός Δημήτρης Μαρκόπουλος, για τα εισοδήματα που αποκτώνται εφέτος και θα δηλωθούν το 2027 καταργούνται για τους συνεπείς επαγγελματίες η προσαύξηση που συνδέεται με το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού και εκείνη που υπολογίζεται όταν ο τζίρος υπερβαίνει τον μέσο κύκλο εργασιών του αντίστοιχου κλάδου (ΚΑΔ). Οι δύο επιβαρύνσεις αφορούν σήμερα περίπου 156.000 ατομικές επιχειρήσεις.

Η ελάφρυνση δεν θα είναι αυτόματη. Ο επαγγελματίας θα πρέπει να πληροί 4 προϋποθέσεις:

να έχει διαβιβάσει τα απαιτούμενα στοιχεία στο myDATA,

να έχει συνδέσει την ταμειακή μηχανή με το POS και να παραμένει διασυνδεδεμένος σε όλη τη διάρκεια του έτους,

να μη του έχει επιβληθεί πρόστιμο από τη φορολογική διοίκηση ή την Επιθεώρηση Εργασίας κατά τα προηγούμενα πέντε φορολογικά έτη και

να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.

Με αυτά τα δεδομένα, οι περισσότεροι δικαιούχοι θα κερδίσουν περίπου 1.000-1.500 ευρώ από φόρους ετησίως, ενώ περίπου 10.000 επαγγελματίες θα δουν τον φόρο τους να μειώνεται κατά περίπου 2.500 έως 4.000 ευρώ ετησίως.

Ως παράδειγμα, ιδιοκτήτης καφέ με 15 χρόνια λειτουργίας, πέντε εργαζομένους και ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα 27.244 ευρώ κερδίζει 2.534 ευρώ. Ατομική επιχείρηση λιανικής πώλησης υποδημάτων, με τέσσερα χρόνια λειτουργίας και δύο εργαζομένους, κερδίζει 1.134 ευρώ, ενώ λογιστής με 20 χρόνια λειτουργίας και χωρίς προσωπικό έχει όφελος 615 ευρώ. Ενώ η προσαύξηση καταργείται πάντως, το βασικό τεκμήριο παραμένει. Θα εξακολουθήσει να συνδέεται με τον κατώτατο μισθό και να προσαυξάνεται λόγω τριετιών μετά τα πρώτα έξι χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης.

Απαντώντας σε ερώτηση για ενδεχόμενη πλήρη κατάργηση, ο κ. Πιερρακάκης δεν ανέλαβε σχετική δέσμευση. Άφησε, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων διορθώσεων σε κλάδους στους οποίους θα εντοπιστούν προβλήματα εφαρμογής. Για τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, το τεκμήριο θα ακολουθεί πλέον το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας 50%, θα περιορίζεται στο 50%, ενώ τα ανήλικα παιδιά που κληρονομούν άδεια ταξί θα εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα. Η μείωση του τεκμαρτού κατά 50% επεκτείνεται επίσης σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, από 1.500 σήμερα.

Ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, το όριο αυξάνεται από τους 1.700 στους 2.200 κατοίκους. Η αλλαγή καλύπτει 131 επιπλέον οικισμούς.