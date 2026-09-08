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Θεσσαλονίκη: 53χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή στο Μετρό – Σωτήρια η “αλυσίδα επιβίωσης”

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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός σήμανε σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, σε σταθμό του Μετρό Θεσσαλονίκης, όταν 53χρονος άνδρας υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Σε σχετική ενημέρωση το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ αναφέρει: σήμερα 08/09/2026 Διασώστες και Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό καρδιακής ανακοπής άνδρα 53 ετών σε σταθμό του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Η άμεση επέμβαση και η εφαρμογή των Διεθνών πρωτοκόλλων Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής με: ΚΑΡΠΑ, απινιδωτή και χορήγηση ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής, οδήγησε στην ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας, αναπνοής και συνείδησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λειτούργησε η αλυσίδα της επιβίωσης καθώς πολίτες αλλά και οι εργαζόμενοι του Μετρό οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι από το ΕΚΑΒ ήδη από την έναρξη λειτουργίας του, ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ και χορήγησαν την πρώτη απινίδωση με Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (AED).

Ο ασθενής αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο συμβάν επιχείρησαν 1 συμβατικό ασθενοφόρο, 1 μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα & συνολικά 5 Διασώστες & 1 Ιατρός ΕΚΑΒ.

ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκη Μετρό Θεσσαλονίκης

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