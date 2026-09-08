Παπαϊωάννου για ΑΠΘ: Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμένουν ξέφραγο αμπέλι

“Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμένουν ξέφραγο αμπέλι”. Αυτό τονίζει σε δήλωσή του ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, με αφορμή τον βανδαλισμό του συστήματος ελεγχόμενης εισόδου στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ.

Όπως υπογραμμίζει, “το ξήλωμα του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης από κουκουλοφόρους δεν είναι πολιτική παρέμβαση. Είναι βανδαλισμός δημόσιας περιουσίας και ευθεία επίθεση σε ένα μέτρο που εγκαταστάθηκε για την ασφάλεια των ίδιων των οικοτρόφων”.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, το σύστημα πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν.

“Η Πολιτεία και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Τα πανεπιστήμια ανήκουν στους φοιτητές, στους καθηγητές και στους εργαζομένους τους — όχι σε μικρές ομάδες που επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες καταστρέφοντας δημόσια περιουσία”, καταλήξει στη δήλωσή του ο κ. Παπαϊωάννου.

Η δήλωση του υφυπουργού Παιδείας

“Οι φοιτητικές εστίες είναι πράγματι το σπίτι των φοιτητών. Ακριβώς γι’ αυτό, οι άνθρωποι που ζουν εκεί δικαιούνται ασφάλεια και προστασία από την ανεξέλεγκτη είσοδο τρίτων.

Το ξήλωμα του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης από κουκουλοφόρους δεν είναι πολιτική παρέμβαση. Είναι βανδαλισμός δημόσιας περιουσίας και ευθεία επίθεση σε ένα μέτρο που εγκαταστάθηκε για την ασφάλεια των ίδιων των οικοτρόφων.

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμένουν ξέφραγο αμπέλι. Το σύστημα πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν.

Η Πολιτεία και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Τα πανεπιστήμια ανήκουν στους φοιτητές, στους καθηγητές και στους εργαζομένους τους — όχι σε μικρές ομάδες που επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες καταστρέφοντας δημόσια περιουσία”.