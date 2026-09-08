Βαρουφάκης από ΔΕΘ: Παραπλανητική η ανάπτυξη, αναγκαία η επανάκτηση του πλούτου που έχασε η κοινωνία

Για «παραπλανητική» ανάπτυξη που ωφελεί τους λίγους και οδηγεί στη φτωχοποίηση τους πολλούς έκανε λόγο ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, σε συνέντευξη τύπου στην 90η ΔΕΘ.

Ο κ. Βαρουφάκης υποστήριξε ότι 16χρονια μετά την «πτώχευση» του 2010 έχει επισυμβεί «η διχοτόμηση της χώρας σε δύο Ελλάδες» και επεσήμανε την «συντριπτική ανισότητα μεταξύ της Ελλάδας του 1/5 και της Ελλάδας των 4/5».Υπογράμμισε, ότι, σε αντίθεση με τις «μνημονιακές» κυβερνήσεις, η κυβέρνηση Μητσοτάκη «είχε πρόσβαση σε πάρα πολύ χρήμα, το περισσότερο δανεικό» από τη δημοσιονομική χαλάρωση της πανδημίας και τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και πράγματι ένας «πακτωλός χρήματος» επέστρεψε μετά τα μνημόνια στην ελληνική οικονομία, αλλά αυτό οι πολλοί «δεν το είδαν στις τσέπες τους» και «ζουν ακόμα πιασμένοι στη μνημονιακή μέγγενη».

«Με τις δεκάδες δισεκατομμύρια, που πήγαν κατά 90%, όχι απλά στους ημέτερους, αλλά στους ημέτερους ολιγάρχες» συνέχισε ο κ. Βαρουφάκης και πρόσθεσε:«Να, γιατί οι πολίτες ακούνε τη λέξη ανάπτυξη και κάνουν το σταυρό τους. Τρέχουν να κρυφτούν. Επειδή βλέπουν το χρήμα να ρέει πολύ πιο γάργαρο από ποτέ, αλλά δεν καταλαβαίνουν γιατί οι τσέπες τους είναι πιο άδειες από ποτέ».

Ο κ. Βαρουφάκης υποστήριξε ότι «η ψευδαίσθηση της ανάπτυξης, τελειώνει» και μόλις γίνει αυτό και τα κόμματα της κεντροαριστεράς θα «ξεμπροστιαστούν» γιατί θέλουν να προτείνουν «κάτι το φιλολαϊκό, χωρίς όμως να στεναχωρήσουν τους ιδιοκτήτες αυτής της χώρας, τους ολιγάρχες, τους κληρονόμους, τους διαπλεκόμενους».«Τα επιδόματα ρίχνουν απλά λάδι στη φωτιά» είπε ο κ. Βαρουφάκης υποστηρίζοντας ότι αντί να αναχαιτίζουν πυροδοτούν την ακρίβεια.

.Ο κ. Βαρουφάκης επεσήμανε ότι το ΜέΡΑ25 προτείνει την «επανάκτηση» των περιουσιακών στοιχείων, των δημοσίων αγαθών και του «πλούτου» που αφαιρέθηκαν από την κοινωνία την τελευταία δεκαπενταετία, με 7+3 σημεία και σημείωσε ότι αυτή η ατζέντα αποτελεί προϋπόθεση για συνεργασίες με άλλα κόμματα, που, όπως είπε, δε βλέπει να υπάρχουν σήμερα στο πολιτικό σκηνικό με αυτή την κατεύθυνση. «Ο κ. Τσίπρας έχει δώσει τα διαπιστευτήρια του στην ολιγαρχία, τους έχει ορκιστεί στην τιμή του ότι δεν πρόκειται να τους αγγίξει τα περιουσιακά στοιχεία» είπε και πρόσθεσε ότι μια τέτοια συνεργασία με ένα κόμμα σαν και αυτό, ή με άλλα κόμματα της ίδιας αντίληψης, δε μπορεί να υπάρξει, επειδή «θα μετατρέψουν και μας σε μέρος του προβλήματος».