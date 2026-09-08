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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 11 παραβάσεις του ΚΟΚ σε αστυνομική επιχείρηση στον Δενδροπόταμο

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Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, πρωινές έως μεσημβρινές ώρες σήμερα (08-09-2026), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Αλλοδαπών, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

  • 144 άτομα και
  • 53 οχήματα.

Κατά τους αστυνομικούς ελέγχους:
Διαπιστώθηκαν 11 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και
Ακινητοποιήθηκαν 11 οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Δενδροπόταμος

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