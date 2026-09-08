Σέρρες: Συνελήφθη μέλος κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τον λογιστή – Τους άδειαζαν τα σπίτια για να… γλιτώσουν πρόστιμο της εφορίας

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας ημεδαπός άνδρας, ο οποίος συνελήφθη χθες, Δευτέρα σε περιοχή των Σερρών από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σιδηροκάστρου, κατηγορούμενος για απάτη και απόπειρα απάτης σε βάρος πολιτών.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας εφάρμοζαν μια συγκεκριμένη μεθοδολογία για να αποσπούν μεγάλες χρηματικές περιουσίες. Αρχικά, συνεργός του συλληφθέντος επικοινωνούσε τηλεφωνικά με ανυποψίαστους πολίτες υποδυόμενος τον λογιστή. Στη συνέχεια, ισχυριζόταν ψευδώς ότι ήταν απαραίτητο να καταγραφούν άμεσα όλα τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχαν φυλαγμένα στα σπίτια τους, προκειμένου να μην τους επιβληθεί τσουχτερό πρόστιμο από την εφορία. Τέλος, ο συλληφθείς αναλάμβανε τον ρόλο του εισπράκτορα, μεταβαίνοντας στα σημεία συνάντησης για να παραλάβει τη λεία.

Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Σιδηροκάστρου αποδείχθηκε καταλυτική. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον δράστη την ώρα που ετοιμαζόταν να παραλάβει το χρηματικό ποσό και τα τιμαλφή από το νέο υποψήφιο θύμα του. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο τίθεται στο μικροσκόπιο των ερευνών.

Είχαν «χτυπήσει» ξανά στις 5 Σεπτεμβρίου

Από την προανάκριση που διενεργήθηκε προέκυψε ότι οι δράστες είχαν ξαναχτυπήσει με την ίδια ακριβώς μέθοδο το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026. Τότε, είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν μια γυναίκα σε περιοχή των Σερρών, αποσπώντας της 4.000 ευρώ σε μετρητά καθώς και κοσμήματα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των ασύλληπτων συνεργών του, όσο και για την εξακρίβωση της ενδεχόμενης συμμετοχής τους σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.