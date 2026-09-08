Θοδωρής Αθερίδης: Γιόρτασε τα 27 χρόνια απεξάρτησης από το αλκοόλ με το τραγούδι “Η Σωτηρία της Ψυχής”

Ο Θοδωρής Αθερίδης έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια και με απόλυτη ειλικρίνεια για τη σκληρή μάχη του με τον αλκοολισμό και την επιτυχημένη του απεξάρτηση.

Η 7η Σεπτεμβρίου έχει ξεχωριστή σημασία για τον δημοφιλή ηθοποιό, καθώς εκείνη την ημέρα του 1999, σταμάτησε οριστικά την κατανάλωση αλκοόλ. Ήταν μια μάχη δύσκολη, με τον καλλιτέχνη να προσπαθεί να στείλει μηνύματα στήριξης σε όσους σήμερα ακολουθούν τον δικό του δρόμο.

Το 1999 ο Θοδωρής Αθερίδης είχε φτάσει σε οριακό σημείο. Κοιμόταν μόλις 1 ώρα και έπινε τις υπόλοιπες 23 ώρες της ημέρας. Κατάλαβε ότι αν συνέχιζε έτσι κινδύνευε να πεθάνει. Παράλληλα, έβλεπε τον αντίκτυπο που είχε η «θολή» του κατάσταση στην τότε 9χρονη κόρη του. Αποφάσισε να δώσει τη μάχη της απεξάρτησης και τα κατάφερε.

Ζήτησε βοήθεια από την ομάδα των Ανώνυμων Αλκοολικών. Η εντατική του απεξάρτηση εκεί διήρκεσε έξι μήνες. Τον βοήθησε το γεγονός ότι εκείνη τη χρονιά δεν έκανε θέατρο, οπότε είχε ελεύθερο χρόνο για τις συνεδρίες. Έχει αναφέρει ότι χρωστάει μεγάλο μέρος της σωτηρίας του στην πρώην σύζυγό του, Ελένη Γκασούκα, που στάθηκε δίπλα του εκείνη την περίοδο.

Στο Instagram story που ανάρτησε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έγραψε «27 χρόνια νηφάλιος» και πρόσθεσε μια εκτέλεση του τραγουδιού «Η Σωτηρία της Ψυχής» από τη Μαρίζα Ρίζου.

Ο Θοδωρής Αθερίδης μοιράζεται κατά καιρούς τα όσα έζησε, για να δεσμευτεί και ο ίδιος δημόσια ότι δεν θα ξανακυλήσει και για να δώσει δύναμη και ελπίδα σε άλλους ανθρώπους που παλεύουν με τον ίδιο εθισμό, αποδεικνύοντας ότι η απεξάρτηση είναι εφικτή.