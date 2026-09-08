Νίκη: Θέλουμε ένα φορολογικό σύστημα που επιβραβεύει αυτόν που παράγει, επενδύει και δημιουργεί ελληνικές θέσεις εργασίας

«Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν χρειάζονται υποσχέσεις για μειώσεις φόρων σε βάθος χρόνου. Χρειάζονται ανάσα τώρα.

Η κυβέρνηση διατηρεί τον εταιρικό φόρο στο 22%, τον ΦΠΑ σε δυσβάσταχτα επίπεδα και φορολογεί τους αυτοαπασχολούμενους ακόμη και για εισοδήματα που δεν απέκτησαν, μέσω του άδικου τεκμαρτού συστήματος», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νίκη και επαναλαμβάνει τις προτάσεις του κόμματος.

«Εταιρικό φόρο στο 20%. Σταδιακή επαναφορά του ΦΠΑ στα προ Μνημονίων επίπεδα. Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης. Ισχυρά κίνητρα για νέες παραγωγικές επενδύσεις. Πραγματική χρηματοδότηση των ελληνικών ΜμΕ.

Θέλουμε ένα φορολογικό σύστημα που επιβραβεύει αυτόν που παράγει, επενδύει και δημιουργεί ελληνικές θέσεις εργασίας – όχι ένα κράτος που τον τιμωρεί επειδή επιχειρεί» καταλήγει η ανακοίνωση.