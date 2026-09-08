Κυψέλη: “Είδα μια σακούλα σκουπιδιών, κάτι προεξείχε που έμοιαζε με λείψανο” λέει ο προπονητής που βρήκε τα ανθρώπινα οστά

Σε θρίλερ εξελίσσεται μια νέα υπόθεση στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά και κρανίο μέσα σε σακούλα σκουπιδιών πεταμένα στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Τα λείψανα δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη, οπότε άγνωστο παραμένει το αν ανήκουν σε άντρα ή γυναίκα.

Ένας προπονητής ποδοσφαίρου που βρισκόταν στην Αλεπότρυπα σήμερα, εντόπισε την σκισμένη σακούλα λόγω ενός άστοχου σουτ με τη μπάλα που έφυγε έξω από το γήπεδο της Κυψέλης και κατέληξε σε παρακείμενο ελεύθερο χώρο. Ο άνδρας πήγε να μαζέψει την μπάλα και τότε ήρθε αντιμέτωπος με το μακάβριο θέαμα, καθώς διέκρινε μέσα στην ανοιχτή σακούλα ένα ανθρώπινο κρανίο και μερικά οστά.

Ο ίδιος, όπως ανέφερε στο Orange Press Agency, αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία όπως δήλωσε ανταποκρίθηκε άμεσα στην ειδοποίηση και έσπευσε στο σημείο προκειμένου να μεταφέρει τα οστά και να ξεκινήσουν οι ερευνητικές διαδικασίες.

«Κυνηγώντας ουσιαστικά μια μπάλα από το γήπεδο ποδοσφαίρου της Κυψέλης προς τον συγκεκριμένο χώρο, κατευθυνόμενος και ακολουθώντας με το βλέμμα μου το σημείο όπου έπεσε η μπάλα, μιλάμε για ένα χωράφι που δεν είναι πάνω στον δρόμο, αλλά περίπου 200 μέτρα αριστερά, ένα εγκαταλελειμμένο, ακατοίκητο σημείο. Έπεσε το μάτι μου σε κάτι που έμοιαζε με μπλε σακούλα σκουπιδιών, σχισμένη από πάνω, με κάτι να προεξέχει, το οποίο έμοιαζε με λείψανο», είπε.

Όπως εξήγησε, αντιλαμβανόμενος ότι δεν επρόκειτο για κάποιο ζώο, φρόντισε να απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με το μακάβριο εύρημα.

«Θεώρησα πάρα πολύ σωστό να απομονώσω τα παιδιά, γιατί έχουμε παιδιά συγκεκριμένης ηλικίας σε ένα γήπεδο, ώστε να μην αντιληφθούν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Τα παιδιά όντως έμειναν για περίπου δυόμισι ώρες στο γήπεδο ποδοσφαίρου και δεν αντιλήφθηκαν καθόλου το περιστατικό», σημείωσε.

Στη συνέχεια, όπως είπε: «Κάλεσα το 100, όπως όφειλα, και ήρθαν οι άνθρωποι, απομόνωσαν τον χώρο και προχώρησαν στις απαραίτητες διαδικασίες. Από εκεί και πέρα εγώ δεν γνωρίζω τι έχει συμβεί».

Ο ίδιος, λόγω της διαφορετικής ενημέρωσης που δόθηκε αρχικά, διευκρίνισε ότι τα παιδιά ουδέποτε ήρθαν σε επαφή με τη συγκεκριμένη εικόνα και πλέον οι αθλητικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται κανονικά όπως πριν με την άδεια της αστυνομίας.

«Δεν έχω κάποια άλλη ενημέρωση και δεν την επιδιώκω. Εγώ απλά ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν ήρθαν τα παιδιά μας σε επαφή με αυτή την εικόνα και ότι δεν έχει υπάρξει κάποια ταραχή ή αναστάτωση στα παιδιά μας ή στους γονείς της ακαδημίας μας», κατέληξε.