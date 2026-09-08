Σχολικά δρομολόγια: Προθεσμία  έως την Πέμπτη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους λεωφορειούχους

Σε πλήρη κινητοποίηση η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την έγκαιρη έναρξη των σχολικών δρομολογίων με τις νέες, πρόσθετες αυξήσεις στις αποζημιώσεις που εξασφάλισε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας. Προθεσμία έως το μεσημέρι της Πέμπτης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους λεωφορειούχους, ώστε η σχολική χρονιά να ξεκινήσει με τα λεωφορεία στις θέσεις τους για τη μεταφορά των μαθητών.

Με ταχύτατους ρυθμούς, ελάχιστα εικοσιτετράωρα μετά την Κοινή Υπουργική Απόφαση που εγκρίνει νέες, πρόσθετες αυξήσεις στην ελάχιστη αποζημίωση για τη μεταφορά των μαθητών, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, προχωρά από αύριο Τετάρτη, σε απευθείας οικονομικές διαπραγματεύσεις με τους λεωφορειούχους για το σύνολο των 470 σχολικών δρομολογίων στο νομό Θεσσαλονίκης.

Με σταθερό και αδιαπραγμάτευτο στόχο να ξεκινήσουν κανονικά τα σχολικά δρομολόγια για 16.500 μαθητές μεταξύ των οποίων και 1.300 μαθητές ΑΜΕΑ με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, την Παρασκευή, η προθεσμία που δίνεται στους λεωφορειούχους για να εκδηλώσουν αυτοπροσώπως το ενδιαφέρον τους στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, λήγει το μεσημέρι της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κ. Γιουτίκας, ενημέρωσε σε διαδοχικές συναντήσεις χτες και σήμερα τους εκπροσώπους των συλλογικών οργάνων των λεωφορειούχων για τη

διπλή αύξηση που έχει δοθεί στις προβλεπόμενες αποζημιώσεις και τους ζήτησε να μην αφήσουν κανένα μαθητή χωρίς μεταφορά και πολύ περισσότερο κανένα μαθητή ΑΜΕΑ εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Με τη δεύτερη συνεχόμενη αύξηση που εγκρίθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση στη βάση της πρότασης που υπέβαλε ο Αντιπεριφερειάρχης και Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας στην πρόσφατη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυρ. Μητσοτάκη με τους παραγωγικούς φορείς, το ύψος της ελάχιστης αποζημίωσης για κάθε σχολικό δρομολόγιο έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με τα ποσά με τα οποία αποζημιώνονταν οι λεωφορειούχοι για την εκτέλεση των σχολικών δρομολογίων έως τη λήξη της προηγούμενης χρονιάς τον Ιούνιο του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Αυγούστου, είχε εγκριθεί με άλλη ΚΥΑ, η πρώτη αναπροσαρμογή στον τρόπο υπολογισμού του κόστους των δρομολογίων, που είχε ζητήσει ο κ. Γιουτίκας, ωστόσο ο τρίτος κατά σειρά διαγωνισμός που προκήρυξε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κηρύχθηκε άγονος για τη συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών δρομολογίων στο νομό Θεσσαλονίκης, καθώς ενδιαφέρον επέδειξε μόνο το ΚΤΕΛ και αυτό για μικρό αριθμό δρομολογίων (41 από τα 470 δρομολόγια).

«Μπορεί η αρμοδιότητα μας να περιορίζεται στη διενέργεια των διαγωνισμών, ωστόσο, από την Άνοιξη έχουμε αποδυθεί σε ένα αγώνα δρόμου με πολλά εμπόδια και δυσκολίες για να βρεθεί η χρυσή τομή στην οικονομική αντιπαράθεση των λεωφορειούχων με τα συναρμόδια Υπουργεία. Για εμάς, η μεταφορά των μαθητών είναι απόλυτο και αναφαίρετο δικαίωμα των παιδιών και των οικογενειών τους, είναι αδιαμφισβήτητη κοινωνική ανάγκη και υποχρέωση. Ως γονιός κατανοώ απόλυτα την αγωνία και τις ανησυχίες των γονιών, γι’ αυτό και ανέδειξα το πρόβλημα από την πρώτη στιγμή και στο ανώτατο δυνατό επίπεδο.

Έχουμε φτάσει στο παρά πέντε για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, έχοντας εξαντλήσει όλα τα μέσα και όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες για την εξεύρεση λύσης, σε μια προσπάθεια η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, να αποτελέσει παράγοντα της λύσης και όχι διαιώνισης του προβλήματος.

Και θα το επαναλάβω, έχουν καταρριφθεί πλέον όλες οι δικαιολογίες. Η αποζημίωση που προβλέπεται πλέον για τη μεταφορά των μαθητών στο νομό Θεσσαλονίκης, δεν έχει καμιά σχέση με την αποζημίωση που καταβάλλονταν έως τον Ιούνιο.

Τα δρομολόγια πρέπει να ξεκινήσουν την Παρασκευή. Θέλω να πιστεύω ότι οι λεωφορειούχοι θα αναγνωρίσουν τις σημαντικές διαφορές που πετύχαμε και θα προσέλθουν στη νέα διαδικασία που θέτουμε από αύριο σε εξέλιξη», τονίζει ο κ. Γιουτίκας.