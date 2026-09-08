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Χρήστος Φερεντίνος σε Κατερίνα Καραβάτου: “Τι σχόλια άκουσες για τη χθεσινή εκπομπή;”

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THESTIVAL TEAM

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Με την δεύτερη εκπομπή του ανανεωμένου “Στούντιο 4” ήρθαν ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, το μεσημέρι της Τρίτης, μέσα από το πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Με το… καλησπέρα, μάλιστα, ο γνωστός παρουσιαστής θέλησε να μάθει από τη νέα τηλεοπτική του παρτενέρ τι ειπώθηκε και τι γράφτηκε για την πρεμιέρα τους σ’ αυτό το νέο κοινό τηλεοπτικό τους εγχείρημα.

“Τι έγινε; Τι άκουσες για τη χθεσινή εκπομπή; Τι σχόλια έχουμε; Για πες, καλά, κακά;” ρώτησε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Φερεντίνος, στην έναρξη του “Στούντιο 4” στην ΕΡΤ, για να αποκριθεί με χαμόγελο η Κατερίνα Καραβάτου ως εξής. “Ποικίλα, ποικίλα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον”.

Χ.Φ.: Αυτό είναι ωραίο, υπάρχει ποικιλία, βέβαια.

Κ.Κ.: Αλλά, ξέρεις τι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση; Ότι υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.

Χ.Φ.: Ναι, υπάρχουν σχόλια. Υπήρχε ένα ενδιαφέρον. Πολύ σημαντικό.

Κ.Κ.: Σκέψου να είχε περάσει αδιάφορο…

Χ.Φ.: Όχι, είναι το χειρότερο αυτό. Και βεβαίως ένα σούπερ σχόλιο ήρθε από τον κυρ Κώστα από τα Γιάννενα, τον πατέρα μου από το χωριό. Πήρε τηλέφωνο και είπε “πολύ ωραία εκπομπή, Χρηστάρα”!

“Και είναι σημαντικό γιατί ο κυρ Κώστας κοιμάται πάντα 3 με 5, εδώ και χρόνια. Τώρα έχει μείνει ξύπνιος, αλλά δεν τον ενοχλεί καθόλου. Όπως και γω, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι κοιμόμουν αυτή την ώρα και είναι πολύ δύσκολο τώρα έτσι αυτό” παραδέχθηκε, εν συνεχεία, ο Χρήστος Φερεντίνος στον αέρα της ανανεωμένης καθημερινής εκπομπής της ΕΡΤ.

Κατερίνα Καραβάτου Χρήστος Φερεντίνος

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